Winkelwagen

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Niet meer leverbaar
AE2330/00
Zingend onder de douche
Vul uw badkamer met muziek met de Philips AE2330/00-badkamerradio. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.
Digitale FM/MW-tuner
Spatwaterbestendig
Klok
Werkt op batterijen
Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.
Het speciale ontwerp van de radio volgt de natuurlijke vorm van de hand en dankzij de matte structuur aan twee zijden kunt u de radio met natte handen vastpakken. De onderkant van de radio is van rubber zodat u de knoppen eenvoudig kunt indrukken zonder dat de radio wegglijdt.
Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.
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3.7
van 5
50
Reviews & awards
HUMMEL14
11/08/2011
Nederland
goede koop
leuke radio voor de badkamer. mooi klein niet te ingewikkeld. blij dat ik het gekocht heb aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio
Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio
Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio