Winkelwagen

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Niet meer leverbaar

Badkamerradio

AE2330/00

3.7

| (50) Reviews & awards

Zingend onder de douche

Vul uw badkamer met muziek met de Philips AE2330/00-badkamerradio. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.

Bekijk alle voordelen

met deze badkamerradio

Zingend onder de douche

  • Digitale FM/MW-tuner

  • Spatwaterbestendig

  • Klok

  • Werkt op batterijen

Ingebouwde klokfunctie

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

Antislipontwerp met eenvoudige handgreep

Het speciale ontwerp van de radio volgt de natuurlijke vorm van de hand en dankzij de matte structuur aan twee zijden kunt u de radio met natte handen vastpakken. De onderkant van de radio is van rubber zodat u de knoppen eenvoudig kunt indrukken zonder dat de radio wegglijdt.

De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau

De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

50

Reviews & awards

2

11/08/2011

Nederland

Nederland

goede koop

leuke radio voor de badkamer. mooi klein niet te ingewikkeld. blij dat ik het gekocht heb aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Bathroom radio

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