Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Luchtzuiveraar en luchtbevochtiger
Alle series
800-serie Compacte luchtzuiveraar
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AC0830/10
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Certificate Philips 800 Series Air Purifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 800 Air Purifier AC0830/10
Alles (1)
Kan ik de filters en het voorfilter van mijn Philips-luchtzuiveraar schoonmaken?
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.