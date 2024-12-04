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Niet meer leverbaar
Zuivert de lucht in minder dan 16 minuten (1)
U houdt uw woning schoon en veilig met slechts één druk op de knop. De luchtzuiveraar filtert de onzichtbare virussen, allergenen en verontreinigende stoffen snel en effectief dankzij de CADR (Clean Air Delivery Rate) van 190 m³/u.
Zuivert de lucht in kamers tot 48 m²
Clean Air Delivery Rate (CADR) 190 m³/u
HEPA-filter en actievekoolstoffilter
De krachtige luchtcirculatie is geschikt voor ruimten tot 48 m² en verspreidt schone lucht naar elke hoek van de kamer. Dit verhoogt de prestaties tot een CADR (Clean Air Delivery Rate) van 190 m³/u. Hij reinigt 20 m² in minder dan 16 min. (1)
3-laagse filtering met NanoProtect HEPA, een actievekoolstoffilter en een voorfilter verwijdert 99,5% van de ultrafijne deeltjes tot 0,003 micron (3), zodat u bent beschermd tegen PM2,5, bacteriën, pollen, stof, schilfers van huisdieren, geuren en andere verontreinigende stoffen. Gecertificeerd door de European Centre for Allergy Research Foundation.
Vangt aerosolen op, waaronder aerosolen die luchtwegvirussen kunnen bevatten. Een onafhankelijke test door Airmid Healthgroup heeft aangetoond dat het filter tot 99,9% van de virussen en aerosolen uit de lucht verwijdert (2). Ook getest voor het coronavirus (4).
Prijzen
4.5
van 5
563
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Elektronguy
04/12/2024
België
Geverifieerde koper
Lucht in huis veel beter
Merkbaar verschil in luchtkwaliteit top! Ademen gaat veel beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 800 Series AC0820/10 Compacte luchtzuiveraar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 800 Series AC0820/10 Compacte luchtzuiveraar
Franc1
07/02/2024
België
Geverifieerde koper
Dit is een uitstekend product
De AC0820/10 Compacte luchtzuiveraar doet zijn werk voortreffelijk. Heeft een uitstekend design en past in elk interieur. Het werkingsgeluid is absoluut niet storend en in het bijzonder de nachtstand is omzeggens geluidloos.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 800 Series AC0820/10 Compacte luchtzuiveraar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 800 Series AC0820/10 Compacte luchtzuiveraar
Huyghe
27/05/2021
België
Geverifieerde koper
Zuivert de lucht en ook de slechte geurtjes!
Ik ben zeer tevreden over mijn aankoop van de Philips luchtzuiveraar. Voldoet zeker aan de voorwaarden. Zuivert de lucht en ook de slechte geurtjes. Ik zou de luchtzuiveraar zeker willen aanbevelen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 800 Series AC0830/10 Compacte luchtzuiveraar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 800 Series AC0830/10 Compacte luchtzuiveraar
(1) Van de lucht die door het filter stroomt; het is een theoretische tijd voor eenmalig zuiveren die wordt berekend door de CADR van 190 m³/u te delen door de kamerinhoud van 48 m³ (aangenomen dat de kamer een oppervlakte van 20 m² heeft en 2,4 m hoog is).
(2) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd bij Airmid Health Ltd in een kamer van 28,5 m³ met door de lucht verspreide influenza A(H1N1). Luchtreinigers alleen beschermen niet tegen COVID-19 maar kunnen deel uitmaken van een beschermingsplan (US EPA).
(3) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met NaCl-aerosol door IUTA volgens DIN71460-1.
(4) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door een extern laboratorium, in een testkamer die is verontreinigd met aviaire coronavirus-aerosolen (IBV), met een Philips HEPA NanoProtect-filter.
(5) De aanbevolen levensduur van het apparaat is gebaseerd op een theoretische berekening van de gemiddelde jaarlijkse regionale waarden van schadelijke luchtdeeltjes buiten en dagelijks gebruik van de luchtzuiveraar gedurende 16 uur in de automatische modus.
(6) Getest op de filtermedia middels eenmalige doorvoer met een luchtstroom van 5,33 cm/s, door een onafhankelijk laboratorium./Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens JISB 9908-2011
(7) De berekende gemiddelde geluidsdruk op 1,5 meter van het apparaat, gebaseerd op metingen volgens IEC 60704. Geluidsdrukniveaus zijn afhankelijk van de constructie en inrichting van de ruimte en de positie van het apparaat en de toehoorder.