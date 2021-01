Ingebouwde Chromecast om draadloos content te delen

Laat vergaderingen soepeler en sneller verlopen dankzij naadloze draadloze connectiviteit met het grote scherm vanaf elk Apple-, Windows- of Android™-apparaat. Dankzij de ingebouwde Chromecast kunt u presentaties en media direct vanaf mobiele telefoons, laptops en tablets casten, in een resolutie tot 4K. Dit is voordelig, vereist geen extra hardware en is veilig voor zakelijk gebruik.