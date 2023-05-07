Andere items in de doos
- Afstandsbediening
- 2 AAA-batterijen
- Tafelstandaard
- Voedingskabel
- Snelstartgids
- Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
65PUS7608/12
Vinden. Kijken. Genieten.
Wat u ook leuk vindt, deze responsieve Smart TV vindt het snel. Van oude favorieten tot nieuwe releases, leun lekker achterover terwijl de TV alle grote streamingservices voor u doorzoekt! Het scherpe beeld en meeslepende Dolby Atmos-geluid maken het plaatje compleet.Bekijk alle voordelen
4K TV
Met Dolby Vision en Dolby Atmos klinken uw films, programma's en games fantastisch. Zie het beeld zoals de regisseur het u wilde tonen: geen teleurstellende scènes die te donker zijn om iets goed te zien! Hoor elk woord duidelijk. Ervaar geluidseffecten alsof ze echt om u heen gebeuren.
Waar u ook naar kijkt, deze 4K LED-TV geeft u een helder, ultrascherp beeld met levendige kleuren. Bovendien is de TV compatibel met alle belangrijke HDR-indelingen, zodat u bij het streamen van HDR-content meer details ziet, zelfs in donkere en lichte gebieden.
U vindt het snel met onze nieuwe Smart TV. Volgt u een serie? U kunt rechtstreeks vanuit het startscherm blijven kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, kunt u door categorieën bladeren, zoals actie of drama, en suggesties van de beste streamingservices bekijken, alles op één plek.
U kunt kiezen uit verschillende spraakassistenten! U kunt de TV bedienen en Google Assistent vragen om series en films te zoeken via slimme speakers van Google. Of vraag Alexa via Alexa-apparaten.
Het vrijwel randloze scherm van deze Smart TV past bij vrijwel elk interieur en dankzij de slanke, donkergrijze voetjes lijkt het alsof het scherm zweeft. Onze verpakkingen zijn gemaakt van gerycled karton met FSC-keurmerk en onze gedrukte materialen van gerecycled papier.
Dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics haalt u het beste uit uw console met HDMI 2.1. VRR wordt ondersteund en de instelling voor een lage invoervertraging wordt automatisch geactiveerd wanneer u uw console inschakelt.
