      LED 4K TV

      65PUS7608/12

      Vinden. Kijken. Genieten.

      Wat u ook leuk vindt, deze responsieve Smart TV vindt het snel. Van oude favorieten tot nieuwe releases, leun lekker achterover terwijl de TV alle grote streamingservices voor u doorzoekt! Het scherpe beeld en meeslepende Dolby Atmos-geluid maken het plaatje compleet.

      • 164 cm (65") TV
      • Voor de belangrijkste HDR-indelingen
      • Dolby Atmos-geluid
      • Philips Smart TV
      Beeld en geluid van bioscoopkwaliteit. Dolby Vision en Dolby Atmos.

      Met Dolby Vision en Dolby Atmos klinken uw films, programma's en games fantastisch. Zie het beeld zoals de regisseur het u wilde tonen: geen teleurstellende scènes die te donker zijn om iets goed te zien! Hoor elk woord duidelijk. Ervaar geluidseffecten alsof ze echt om u heen gebeuren.

      Scherp beeld. Levendige kijkervaring.

      Waar u ook naar kijkt, deze 4K LED-TV geeft u een helder, ultrascherp beeld met levendige kleuren. Bovendien is de TV compatibel met alle belangrijke HDR-indelingen, zodat u bij het streamen van HDR-content meer details ziet, zelfs in donkere en lichte gebieden.

      Geweldige TV. Moeiteloos. Philips Smart TV.

      U vindt het snel met onze nieuwe Smart TV. Volgt u een serie? U kunt rechtstreeks vanuit het startscherm blijven kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, kunt u door categorieën bladeren, zoals actie of drama, en suggesties van de beste streamingservices bekijken, alles op één plek.

      Spraakbediening. Werkt met Google Assistent* en Alexa.

      U kunt kiezen uit verschillende spraakassistenten! U kunt de TV bedienen en Google Assistent vragen om series en films te zoeken via slimme speakers van Google. Of vraag Alexa via Alexa-apparaten.

      Een slanke TV. Klaar voor de toekomst.

      Het vrijwel randloze scherm van deze Smart TV past bij vrijwel elk interieur en dankzij de slanke, donkergrijze voetjes lijkt het alsof het scherm zweeft. Onze verpakkingen zijn gemaakt van gerycled karton met FSC-keurmerk en onze gedrukte materialen van gerecycled papier.

      Geweldig voor games. VRR en lage invoervertraging op alle consoles.

      Dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics haalt u het beste uit uw console met HDMI 2.1. VRR wordt ondersteund en de instelling voor een lage invoervertraging wordt automatisch geactiveerd wanneer u uw console inschakelt.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        65  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60  Hz
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD
        Beeldverbetering
        • HDR10
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatibel met HDR10+

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 576p - 50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz,30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoweergave
        • PAL
        • SECAM
        TV-programmagids*
        Elektronische programmagids voor 8 dagen
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        Besturingssysteem (OS)
        Smart TV met verbeterd besturingssysteem

      • Smart TV-functies

        Gebruikersinteractie
        • SimplyShare
        • Schermduplicatie
        Interactieve TV
        HbbTV
        SmartTV-apps*
        • YouTube
        • Philips-winkel
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Spraakassistent*
        • Werkt met Alexa
        • Werkt met Google Home

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        • Containers: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Muziekweergaveformaten
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
        • WMA-PRO (v9 en v10)
        • FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Beeldweergaveformaten
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Bezig met verwerken

        Verwerkingskracht
        Dual Core

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        20W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x 10 W luidspreker met volledig bereik
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.6
        Geluidsverbetering
        • A.I.-geluid
        • Helder klinkende dialogen
        • Dolby Atmos
        • Dolby-basversterking
        • Dolby-volumeregelaar
        • Nachtmodus
        • A.I. EQ

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        • Afspelen met één druk op de knop
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, enkele band
        Andere aansluitingen
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitale audio-uitgang (optisch)
        • Serviceaansluiting
        • Satellietaansluiting
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI1
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        EasyLink 2.0
        HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        1436032
        Energieklasse voor SDR
        E
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        85  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        165  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        220 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        Minder dan 0,3W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Beeld uit (voor radio)
        • Eco-modus
        • Lichtsensor

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Afstandsbediening
        • 2 AAA-batterijen
        • Tafelstandaard
        • Voedingskabel
        • Snelstartgids
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Antracietgrijze rand
        Ontwerp van de standaard
        Antracietgrijze staafjes

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        1447,0  mm
        Hoogte van het apparaat
        843,0  mm
        Diepte van het apparaat
        91,6  mm
        Gewicht van het product
        18,0  kg
        Breedte van het apparaat (met standaard)
        1447.0  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        863.0  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        299.0  mm
        Gewicht (incl. standaard)
        18.5  kg
        Breedte van de doos
        1360.0  mm
        Hoogte van de doos
        995.0  mm
        Diepte van de doos
        170.0  mm
        Gewicht (incl. verpakking)
        23,7  kg
        Breedte van de standaard
        795.0  mm
        Hoogte van de standaard
        20.0  mm
        Diepte van de standaard
        299.0  mm
        Afstand tussen 2 standaarden
        795.0  mm
        Hoogte van de standaard tot de onderrand van de TV
        20.0  mm
        Geschikt voor wandmontage
        400 x 300 mm

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Afstandsbediening
      • 2 AAA-batterijen
      • Tafelstandaard
      • Voedingskabel
      • Snelstartgids
      • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Afstandsbediening zonder microfoon, Google Asistant werkt via de mobiele Google Home-app of via de Google Home Speaker.
      • Werkt met Google Assistent, Is van toepassing in de landen waar Google deze functie heeft geïntroduceerd.
