      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Betere weergave

      Bereik uw publiek met deze milieuvriendelijke 4K Ultra HD digitale display. Met het allernieuwste PPDS EcoDesign en 4K UHD-prestaties terwijl hij maar de helft aan energie verbruikt in vergelijking met andere modellen op de markt.

      EcoDesign 18/7-display

      • 65 inch
      • Direct LED Backlight
      • Ultra HD

      100% gerecyclede en recyclebare verpakkingen

      Het Philips Signage 3650 EcoDesign-scherm is ontworpen met productieprocessen, fysieke kenmerken, materialen, verpakking en ingebouwde software die milieuvriendelijker zijn en een betere energiezuinigheid bieden. Het is ontworpen om met minder dan de helft van het stroomverbruik van zijn tegenhangers te werken en tegelijkertijd dezelfde ongeëvenaarde prestaties te leveren.

      Android SoC-processor. (Web)Apps

      Deze hardwerkende displays, voorzien van ons Android 10 SoC-platform, zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps en u kunt webapps ook rechtstreeks op het display installeren. Flexibel en veilig, zodat de weergavespecificaties langer up-to-date blijven.

      Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud

      Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Gebruik de op Chrome gebaseerde browser om uw signage-content online te ontwerpen en maak verbinding met één enkel scherm of met uw volledige netwerk. Toon inhoud in zowel liggende als staande modus, met Full HD-resolutie. Verbind het scherm eenvoudig met internet via de optionele CRD22 Wi-Fi-module of via LAN en geniet van uw zelfgemaakte afspeellijsten.

      EPEAT Gold Climate+-gecertificeerd

      De Philips Signage 3650 EcoDesign is door EPEAT erkend en daarbij geregistreerd met een Gold Climate+-Ecolabel en voldoet aan de robuuste reeks criteria die zijn opgesteld door 's werelds beste ecolabel voor elektronica.

      FailOver. Zorg dat er altijd content wordt afgespeeld

      De revolutionaire technologie FailOver is essentieel voor veeleisende commerciële toepassingen en speelt automatisch back-upinhoud op het scherm af als de ingangsbron of de applicatie problemen ondervindt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.

      Optioneel Interact voor draadloos delen van het scherm

      Deel uw scherm draadloos via uw bestaande Wi-Fi-netwerk om apparaten direct en veilig aan te sluiten, of gebruik onze optionele HDMI Interact-dongle om rechtstreeks op het scherm te casten zonder verbinding te maken met het beveiligde netwerk.

      Philips Wave-ready voor beheer op afstand

      Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in uw Philips Signage 3650 EcoDesign-schermen met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.

      Wi-Fi en Bluetooth 5.2 via optionele module

      Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB of intern geheugen. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        163.9  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        64.5  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Schermresolutie
        3840 x 2160
        Pixelpitch
        0,372 x 0,372 mm
        Optimale resolutie
        3840 x 2160 bij 60 Hz
        Helderheid
        350  cd/m²
        Schermkleuren
        1,06 miljard
        Contrastverhouding (normaal)
        1200:1
        Dynamische contrastverhouding
        500.000:1
        Responstijd (normaal)
        8  ms
        Kijkhoek (horizontaal)
        178  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        178  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • Deinterlacing van motion-compensatie
        • Progressive Scan
        • Dynamisch-contrastverbetering
        Panel-technologie
        IPS
        Besturingssysteem
        Android 10
        Nevel
        25%

      • Connectiviteit

        Audio-uitgang
        3,5 mm aansluiting
        Video-ingang
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Audio-invoer
        3,5 mm aansluiting
        Andere aansluitingen
        micro SD
        Externe bediening
        • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting
        • IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting
        • RJ45
        Optionele Wi-Fi-functionaliteit
        CRD22 Wi-Fi-dongle

      • Comfort

        Plaatsing
        • Liggend (18/7)
        • Portret (18/7)
        Deelmatrix
        Maximaal 15 x 15
        Bediening via toetsenbord
        • Verborgen
        • Vergrendelbaar
        Signaal afstandsbediening
        Vergrendelbaar
        Signaal is doorlusbaar
        • RS232
        • IR-doorlus
        Gemakkelijk te installeren
        Slimme uitsparing
        Energiebesparingsfuncties
        Smart Power
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        • RS232
        • RJ45

      • Geluid

        Ingebouwde luidsprekers
        2 x 10 W RMS

      • Vermogen

        Netspanning
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Verbruik (normaal)
        86  W
        Verbruik (max.)
        133 W
        Stroomverbruik in stand-bystand
        <0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        Smart Power
        Energieklasse
        5

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Videoformaten
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        1462,3  mm
        Gewicht van het product
        28,5  kg
        Hoogte van het apparaat
        837,3  mm
        Diepte van het apparaat
        68,9 mm (D bij wandmontage) / 89,9mm (D met standaard)  mm
        Breedte van het apparaat (inch)
        57,57  inch
        Hoogte van het apparaat (inch)
        32.96  inch
        Geschikt voor wandmontage
        400 x 400 mm, M8
        Diepte van het apparaat (inch)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inch
        Randbreedte
        14,9 mm (gelijkmatige rand)
        Gewicht van het product (lb)
        62,83  lb

      • Voorwaarden voor een goede werking

        Hoogte
        0 ~ 3000 m
        Temperatuurbereik (in bedrijf)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        30.000  uur
        Temperatuurbereik (opslag)
        -20 ~ 60  °C
        Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]
        20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
        Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]
        5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

      • Multimediatoepassingen

        Video afspelen via USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG 1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Foto's bekijken via USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Audio afspelen via USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Interne speler

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Geheugen
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain-kabel
        • Philips-logo (x1)
        • USB-klepje (x1)
        • AC-netsnoer
        • Klep van de netstroomschakelaar
        • Kabelklem (x2)
        • Snelstartgids
        • RS232-kabel

      • Diversen

        Taalversies in beeldschermmenu
        • Vereenvoudigd Chinees
        • Traditioneel Chinees
        • Engels
        • Frans
        • Duits
        • Italiaans
        • Pools
        • Russisch
        • Spaans
        • Turks
        • Japans
        • Arabisch
        Garantie
        3 jaar garantie
        Officiële goedkeuringen
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, klasse A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

