65BDL3650QE/02
Betere weergave
Bereik uw publiek met deze milieuvriendelijke 4K Ultra HD digitale display. Met het allernieuwste PPDS EcoDesign en 4K UHD-prestaties terwijl hij maar de helft aan energie verbruikt in vergelijking met andere modellen op de markt.
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
EcoDesign
Het Philips Signage 3650 EcoDesign-scherm is ontworpen met productieprocessen, fysieke kenmerken, materialen, verpakking en ingebouwde software die milieuvriendelijker zijn en een betere energiezuinigheid bieden. Het is ontworpen om met minder dan de helft van het stroomverbruik van zijn tegenhangers te werken en tegelijkertijd dezelfde ongeëvenaarde prestaties te leveren.
Deze hardwerkende displays, voorzien van ons Android 10 SoC-platform, zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps en u kunt webapps ook rechtstreeks op het display installeren. Flexibel en veilig, zodat de weergavespecificaties langer up-to-date blijven.
Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Gebruik de op Chrome gebaseerde browser om uw signage-content online te ontwerpen en maak verbinding met één enkel scherm of met uw volledige netwerk. Toon inhoud in zowel liggende als staande modus, met Full HD-resolutie. Verbind het scherm eenvoudig met internet via de optionele CRD22 Wi-Fi-module of via LAN en geniet van uw zelfgemaakte afspeellijsten.
De Philips Signage 3650 EcoDesign is door EPEAT erkend en daarbij geregistreerd met een Gold Climate+-Ecolabel en voldoet aan de robuuste reeks criteria die zijn opgesteld door 's werelds beste ecolabel voor elektronica.
De revolutionaire technologie FailOver is essentieel voor veeleisende commerciële toepassingen en speelt automatisch back-upinhoud op het scherm af als de ingangsbron of de applicatie problemen ondervindt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.
Deel uw scherm draadloos via uw bestaande Wi-Fi-netwerk om apparaten direct en veilig aan te sluiten, of gebruik onze optionele HDMI Interact-dongle om rechtstreeks op het scherm te casten zonder verbinding te maken met het beveiligde netwerk.
Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in uw Philips Signage 3650 EcoDesign-schermen met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.
Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB of intern geheugen. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.
