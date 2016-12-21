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Niet meer leverbaar
49PUS6551/12
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV
De prachtig vormgegeven Philips 6500-serie is nu verkrijgbaar. Ervaar de prachtige 4K Ultra HD-beeldkwaliteit en ontdek een wereld vol entertainment met Android TV. De serie heeft een elegant design met een slanke behuizing en centrale standaard.
123 cm (49")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus is een nieuwe videostandaard. Home entertainment wordt opnieuw gedefinieerd door de vooruitgang op het gebied van contrast en kleur. Streel uw zintuigen met rijke, levendige scènes, zoals de regisseur het bedoelde. Het eindresultaat? Helderdere beelden, beter contrast en nog betere kleuren, waardoor u meer details ziet dan ooit.
De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.
Een Ultra HD-TV heeft vier keer de resolutie van een conventionele Full HD-TV. Met meer dan 8 miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolution Upscaling-technologie profiteert u van de best mogelijke beeldkwaliteit. Hoe hoger de kwaliteit van uw oorspronkelijke content, hoe beter de beeldkwaliteit en de resolutie is. Geniet van verbeterde scherpte, een grotere diepteweergave, superieur contrast, vloeiende, natuurlijke bewegingen en perfecte details.
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3.4
van 5
169
Reviews & awards
Jo1952
21/12/2016
Nederland
Geweldig Toestel!!
Geweldig Toestel met super beeldkwaliteit en vele mogelijkheden!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6551 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6551 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Woodhouse
29/06/2016
Nederland
Aankoop Philips 49PUS6564/12 LED TV
We hebben reeds zeer positieve ervaring met de Philips Ambilight n.l. onze oude TV is de Philips Cineos 32PF9731D/10. Deze TV heeft 2-zijdig Ambilight zeer goed beeld en goede bedienings functies. Daarom was het voor ons maar een kleine stap om weer te kiezen voor een Philips TV 49 inch met het Ambilight systeem. De nieuwe Philips TV van de 6000 series is van het zelfde hoge nivo en heeft prima beeld, goede eigenschappen en tal van mogelijkheden door de Smart functie. Het design is mooi strak en hierdoor krijg je niet de indruk dat de TV zo groot is in verhouding tot onze oude 32 inch TV.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6551 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6551 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
hans1946
04/06/2016
Nederland
geweldige aankoop
Al 50 jaar kijken we naar Philips televisies. Toen onze LCD-tv aan vervanging toe was, was de keus niet moeilijk en hebben we weer gekozen voor een Philips tv. Nu een LED-tv 4K weer met Ambilight. Mooi design en geweldige kleuren waar we aan gewend zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6551 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6551 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.