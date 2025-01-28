Er is TV. En dan is er Ambilight TV

Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij films, sport, muziekvideo’s en gaming waant u zich in het scherm wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.