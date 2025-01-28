Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
43PUS8500/12
Innovatief. Intens. Iconisch.
Ga helemaal op in heldere 4K QLED-kleuren. Intens Ambilight. Dolby Atmos met bioscoopwaardig 3D-geluid. Met Titan OS vindt u alles waar u graag naar kijkt. Hiermee biedt deze TV niet alleen de mooiste momenten, maar ook een betere kijkervaring.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij films, sport, muziekvideo’s en gaming waant u zich in het scherm wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.
Ultrascherpe scènes. Het mooiste, meest perfecte beeld. Dankzij 4k (UHD) past deze Ambilight TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van alle details genieten.
Met 8 miljoen pixels die allemaal in harmonie nauw samenwerken, is dit een unieke kijkervaring in 4K. De scherpste beelden tonen nog meer detail in levensechte scènes. Niets legt het moment meer levensecht vast dan deze Philips Ambilight TV.
Bereid u voor op Dolby Atmos: geluid precies zoals de regisseur het heeft bedoeld. Elk moment trekt u nog dieper de scène in. Films, series, sport of games: u geniet van een meeslepende ervaring.
DTS:X maakt het verschil met geluid dat zo levensecht is dat het lijkt alsof u ter plaatse bent. Dankzij de 3D audio-technologie die een extra dimensie aan uw geluid toevoegt, verandert het uw woonkamer in een auditorium.
Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.
Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar uw bestaande slimme thuisnetwerk. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of via spraakbediening. Dim de lampen. Pas uw thermostaat aan. U kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Google-smartspeakers en Apple AirPlay.
Een klein scherm van 43 inch. Een verbluffende TV van 85 inch. En alles er tussenin. Het draait allemaal om een grotere keuzevrijheid, allemaal om ervoor te zorgen dat uw televisie perfect bij zijn omgeving past. Met zes verschillende groottes kiest u zeker de perfecte TV voor uw huis.
Hoor elk woord met precisie. Dankzij Vocal Boost kan de luisteraar het volume van de dialogen verhogen of verlagen zonder het achtergrondgeluid te beïnvloeden. Op deze manier mist u geen enkel moment omdat alle gesproken inhoud nog helderder overkomt.
HDMI 2.1 en VRR helpen u om het maximale uit uw console te halen, met snellere gameplay en soepelere graphics. Met de instellingen voor minimale vertraging, die automatisch worden geactiveerd als u de console inschakelt, bent u klaar voor het volgende level.
Edge-standaard, strak en dun frame, buitengewone QLED TV—dit is Europees design op zijn best. Zet de Ambilight in lounge-modus en vul uw kamer met kleuren als de TV inactief is. De afstandsbediening is gemaakt van gerecycled plastic, de verpakking van FSC-gecertificeerd karton en zelfs de flyers zijn zorgvuldig op gerecycled papier geprint.
Ambilight
Beeld/scherm
Schermresolutie
Tuner/ontvangst/transmissie
Smart TV
Smart TV-functies
Multimediatoepassingen
Geluid
Connectiviteit
Ondersteunde HDMI-videofuncties
Europese energiekaart
Vermogen
Accessoires
Ontwerp/Design
Afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.