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Niet meer leverbaar
Draagbaar. Betaalbaar.
Bent u op zoek naar een TV die goed maar niet al te luxe is? Deze compacte, betaalbare LED-TV heeft alles wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Pixel Plus HD zorgt voor een scherp beeld, het geluid is helder en u kunt de TV eenvoudig van de ene naar de andere kamer verplaatsen.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
Pixel Plus HD
Til HD naar een hoger niveau met Full HD. Het Full HD-scherm biedt een grotere helderheid, beter contrast en realistische kleuren, en maakt TV kijken een waar genot.
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4.4
van 5
12
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Vdb Ruud
16/05/2021
België
goed toestel
zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit
Voordelen
zeer goede beeldkwalitet
Nadelen
langzame opstart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Datum gebruik 2020-04-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Datum gebruik 2020-04-16
Gediar49
19/07/2021
Nederland
Heel mooi beeld
Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.
Voordelen
Goede kwaliteit ,mooie uitstraling
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Datum gebruik 2021-06-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Datum gebruik 2021-06-19
JBLO
29/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
SNel ingesteld, scherm beeld.
Ideale tv voor op de camping. Licht in gewicht, snel in te stellen, snelle wisseling van zender en perfect scherp beeld.
Voordelen
Scherp beeld, snelle wisseling van zender.
Nadelen
n.v.t.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Datum gebruik 2019-08-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Datum gebruik 2019-08-29
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.