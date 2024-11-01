      Inspireer samenwerking. Bied informatie. Dit responsieve, professionele multi-touch UHD-scherm van Philips is ideaal voor applicaties die met meerdere vingers worden bediend, van navigatie tot presentaties. Er kunnen tot 20 touch-punten tegelijkertijd actief zijn.

      20-punts multi-touchdisplay.

      • 43 inch
      • Met Android
      • Multi-Touch
      Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

      Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

      CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

      Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

      FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

      Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

      CMND & Deploy. Apps installeren en starten op afstand

      Installeer en start snel alle apps, zelfs wanneer u niet op locatie bent en op afstand werkt. Met CMND & Deploy kunt u uw eigen apps toevoegen en bijwerken, maar ook apps van de Philips Professional Display App Store. U hoeft alleen maar de QR-code te scannen, u aan te melden bij de app store, en op de app te klikken die u wilt installeren. De app wordt automatisch gedownload en geopend.

      Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen

      Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

      Android SoC-processor. (Web)Apps

      Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        108.0  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        43  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Schermresolutie
        3840 x 2160
        Pixelpitch
        0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
        Optimale resolutie
        3840 x 2160 bij 60 Hz
        Helderheid
        400  cd/m²
        Schermkleuren
        1,07 B
        Contrastverhouding (normaal)
        1200:1
        Responstijd (normaal)
        8,0  ms
        Kijkhoek (horizontaal)
        178  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        178  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • 3D-combfilter
        • Deinterlacing van motion-compensatie
        • Progressive Scan
        • 3D MA-deinterlacing
        • Dynamisch-contrastverbetering
        Oppervlaktebehandeling
        Antireflectiecoating
        Panel-technologie
        IPS
        Besturingssysteem
        Android 8.0

      • Connectiviteit

        Audio-uitgang
        3,5 mm aansluiting
        Video-ingang
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 Type A (x2)
        • USB 2.0 Type B (x1)
        • VGA (analoog D-Sub) (x1)
        Audio-invoer
        3,5 mm aansluiting
        Andere aansluitingen
        • micro SD
        • OPS
        Externe bediening
        • RJ45
        • IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting
        • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

      • Comfort

        Plaatsing
        • Liggend (18/7)
        • Portret (18/7)
        Schermbeveiligingsfuncties
        Pixelverschuiving, lage helderheid
        Bediening via toetsenbord
        • Verborgen
        • Vergrendelbaar
        Signaal afstandsbediening
        Vergrendelbaar
        Signaal is doorlusbaar
        • RS232
        • IR-doorlus
        Energiebesparingsfuncties
        Smart Power
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        • RS232
        • RJ45

      • Geluid

        Ingebouwde luidsprekers
        2 x 10 W

      • Vermogen

        Netspanning
        100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
        Verbruik (normaal)
        100  W
        Verbruik (max.)
        220 W
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        Smart Power
        Energieklasse
        G

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformaten
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        1004,4  mm
        Gewicht van het product
        18,54  kg
        Hoogte van het apparaat
        592,6  mm
        Diepte van het apparaat
        75,3 (diepte bij wandmontage) / 109,2 (diepte bij externe OPS-box)  mm
        Breedte van het apparaat (inch)
        39,54  inch
        Hoogte van het apparaat (inch)
        23.33  inch
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 200 mm, M6
        Diepte van het apparaat (inch)
        2,96 (diepte bij wandmontage) / 4,30 (diepte bij externe OPS-box)  inch
        Randbreedte
        16,3 mm (T/R/L/B)
        Gewicht van het product (lb)
        40,87  lb

      • Voorwaarden voor een goede werking

        Hoogte
        0 ~ 3000 m
        Temperatuurbereik (in bedrijf)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  uur
        Temperatuurbereik (opslag)
        -20 ~ 60  °C
        Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]
        20 ~ 80% (zonder condensvorming)
        Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]
        5 ~ 95% (zonder condensvorming)

      • Multimediatoepassingen

        Video afspelen via USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        Foto's bekijken via USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        Audio afspelen via USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Interne speler

        CPU
        2 x A53 + 2 x A73
        GPU
        ARM Mali G51
        Geheugen
        • 2 GB DDR3
        • 8 GB
        WiFi
        • 2,4 G
        • 5 G

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Schoonmaakdoekje x1
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Philips-logo (x1)
        • Netsnoer (3 m)
        • Snelstartgids (x1)
        • Afstandsbediening en AAA-batterijen
        • RS232-kabel (3 m) (x1)
        • RS232-daisy-chain-kabel (x1)
        • USB-deksel en -schroef x1
        Standaard
        BM05922 (optioneel)

      • Diversen

        Taalversies in beeldschermmenu
        • Arabisch
        • Engels
        • Frans
        • Duits
        • Italiaans
        • Japans
        • Pools
        • Spaans
        • Turks
        • Russisch
        • Vereenvoudigd Chinees
        • Traditioneel Chinees
        • Deens
        • Nederlands
        • Fins
        • Noors
        • Portugees
        • Zweeds
        Garantie
        3 jaar garantie
        Officiële goedkeuringen
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • FCC, klasse A
        • CU
        • ETL
        • IMDA
        • PSB

      • Interactiviteit

        Multi-touchtechnologie
        IRHE
        Aanraakpunten
        20 gelijktijdige aanraakpunten
        Direct klaar voor gebruik
        HID-compatibel
        Veiligheidsglas
        3 mm getemperd veiligheidsglas

