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Niet meer leverbaar
42403XVC1
Type lamp: D3S
Verpakking van 1
42 V, 35W
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.
Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.
3.7
van 5
3
Reviews & awards
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
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Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon