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Niet meer leverbaar

Xenon X-tremeVision plusXenon autolamp

42403XVC1

3.7
| (3) Reviews & awards
Veiligheid boven alles
Deze krachtige xenonverlichting biedt meer zicht voor optimale helderheid en zichtbaarheid om ook aan de vereisten van veeleisende bestuurders tegemoet te komen. Philips Xenon X-tremeVision is een goede keuze voor bestuurders.
Bekijk alle voordelen

Tot 50% meer zicht

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: D3S

  • Verpakking van 1

  • 42 V, 35W

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Bekroonde autolampfabrikant

Bekroonde autolampfabrikant

Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

3

Reviews & awards

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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