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Niet meer leverbaar
Ultraslanke Full HD LED-TV
De Full HD-TV met Perfect Pixel HD uit de 6300-serie levert vloeiende prestaties en scherpe, heldere beeldkwaliteit voor een levendig en levensecht beeld. Authentieke materialen, een slank profiel en unieke functies als Ambilight maken hem alleen nog maar mooier.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/C/S/S2
We hebben gekozen voor een geavanceerde, glanzende, zilverkleurige afwerking als de basis voor de gebogen gecentreerde standaard, en deze vervolgens gecombineerd met een ultraslanke, gebogen hals voor een TV-ontwerp dat perfect in elk modern interieur past.
Dankzij onze speciale software wordt het beeld in 6400 verschillende zones geanalyseerd en dienovereenkomstig aangepast, voor fantastisch contrast, levensechte beeldkwaliteit en een geweldige visuele beleving.
Voortbouwend op onze bekroonde technologieën hebben we High Definition-beeldkwaliteit naar een nieuw niveau getild. De Philips Perfect Pixel HD Engine zorgt voor een vloeiend en haarscherp beeld. Van rijkere, levendigere kleuren met natuurlijke huidtinten tot diepere zwarttinten en nog helderder wit; elk detail is een lust voor het oog.
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4.0
van 5
13
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Gezina
24/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Grandioos product!
Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
Witzli
23/06/2020
Suisse
Sehr gut!
Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!
Voordelen
Alles OK
Nadelen
Ton Ausgang Hinten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Datum gebruik 2018-06-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Datum gebruik 2018-06-23
pmggertschi
21/04/2016
Österreich
Geverifieerde koper
ein echtes daumen hoch produkt
echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.