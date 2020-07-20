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Niet meer leverbaar
349P7FUBEB/00
Vereenvoudig uw aansluitingen
U ziet meer en kunt meer doen met het Philips Brilliance ultrabrede gebogen scherm van 34 inch. Dankzij het kristalheldere, brede, gebogen Quad HD scherm kunt u genieten van levensechte beelden. Alles-in-één USB-C en in hoogte verstelbare standaard zorgen voor de ultieme set-up.
P Line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
De nieuwe USB 3.1 type C-kabel heeft een slanke en omkeerbare aansluiting zodat u gemakkelijk kunt docken met één kabel. Met USB 3.1 behaalt u de hoogste snelheden, 20 keer zo snel als USB 2.0, waardoor u gegevens sneller dan ooit kan overzetten van een HDD naar uw computer. Maak het uzelf gemakkelijker door uw monitor te gebruiken als dock voor al uw randapparatuur met één kabel naar het notebook, inclusief de video-uitvoer met hoge resolutie van uw computer naar de monitor. Bovendien kunt u met USB-C uw notebook zelfs van stroom voorzien en opladen via de monitor, zodat u geen extra voedingskabels meer nodig hebt.
3.8
van 5
4
Reviews & awards
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Nadelen
GROOT
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Datum gebruik 2020-06-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Datum gebruik 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
24/04/2020
Danmark
Geverifieerde koper
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Voordelen
Funktionelt display
Nadelen
Dock med begrænset funktionalitet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Datum gebruik 2019-03-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Datum gebruik 2019-03-24
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input DP- of USB-C-input.
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
Biedt geen ondersteuning om tegelijk USB-C en HDMI weer te geven voor PIP/PBP
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.