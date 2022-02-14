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Niet meer leverbaar
32PHS4503/12
Ultraslanke LED-TV
De High Definition beeldkwaliteit en betaalbare prijs van de Philips 4500 zullen uw verwachtingen overtreffen. Dankzij het eenvoudige en elegante design past de TV in elke kamer van uw huis.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
Onze nieuwe slanke standaard creëert meer ruimte onder uw TV op de plek waar een normale standaard zou zitten, hierdoor gaat u volledig op in uw kijkervaring. Een TV die stevig staat en gericht is op de toekomst.
De Philips Pixel Plus HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en levert helder beeld met prachtig contrast. Dus of u nu kabel-TV of een DVD kijkt, u kunt altijd genieten van beelden met helderder wit en dieper zwart.
Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.
3.7
van 5
35
Reviews & awards
elvisfreek
14/02/2022
Nederland
was erg mooi
was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Datum gebruik 2020-02-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Datum gebruik 2020-02-14
Willempie65
16/07/2019
Nederland
de televisie 32PHS4503/12 doet het uitstekend
De televisie doet het uitstekend. Hij doet wat hij moet doen, is gebruikersvriendelijk. gemakkelijk in te stellen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Gossen
01/04/2019
Nederland
Fantastische tv
Tv gekocht voor op de slaapkamer ter vervangong van een Philips monitor tv. Wat een verbetering en eenvoudig te installeren met een beetje geduld want er wordt een heel programma doorlopen. De tv staat nu nog op een kastje omdat ik niet weet met welke beugel ik de tv kan ophangen?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.