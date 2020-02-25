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Niet meer leverbaar
Schitterende kleuren — prachtig design
De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
4.2
van 5
59
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Ultra Wide-Color
25/02/2020
België
Geverifieerde koper
Mooi product
Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.
Voordelen
Mooie kleuren, mooi beeld.
Nadelen
Aan/uit toets achteraan het scherm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-01-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-01-25
claasen49
04/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
deze monitor voldoet geheel aan mijn verwachtingen
Allereerst de beeld kwaliteit , nou dit mag ik wel zeggen zeer subliem , scherp , mooie kleuren en ook extra groot, weer groter als k gewend was
Voordelen
beeld kwaliteit is zeer scherp en mooie kleuren, geluid is ook heel goed , en instellen is gewoon gemakkelijk
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-04-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-04-04
Wielrennen
17/02/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super scherm
Is een mooie vorm gegeven scherm, past in het interieur. Zeer goed beeld. helder goed aanpasbaar.
Voordelen
mooi scherm qua uiterlijk
Nadelen
geluidskwaliteit is slecht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-01-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-01-17
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.