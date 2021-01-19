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  • Energy Label Europe E
    Schitterende kleuren — prachtig design
  • Schitterende kleuren — prachtig design
  • Schitterende kleuren — prachtig design
  • Energy Label Europe E
    Schitterende kleuren — prachtig design
  • Schitterende kleuren — prachtig design
  • Schitterende kleuren — prachtig design

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Reviews & awards

1 Prijs

Schitterende kleuren — prachtig design
De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.
Bekijk alle voordelen

Schitterende kleuren — prachtig design

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-7185178

Recensies

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3.4

van 5

28

Reviews & awards

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, FreeSync en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere namen zijn uitsluitend ter informatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

  5. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  6. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.