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Niet meer leverbaar
276E9QDSB/00
E Line
68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Prijzen
3.4
van 5
28
Reviews & awards
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, FreeSync en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere namen zijn uitsluitend ter informatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.