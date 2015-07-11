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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 61 cm (24")

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect

thank you very much philips for gave us this perfect product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

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