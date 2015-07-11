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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
61 cm (24")
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
5.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Geverifieerde koper
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Geverifieerde koper
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
SarahAA89
06/05/2014
United Kingdom
perfect
thank you very much philips for gave us this perfect product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite