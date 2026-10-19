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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

246E9QSB/01

Schitterende kleuren — prachtig design

De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.

Bekijk alle voordelen

Schitterende kleuren — prachtig design

  • E Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Minder kosten door laag energieverbruik

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  4. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  5. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.