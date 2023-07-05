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Niet meer leverbaar
S Line
61 cm (24")
Full HD-scherm
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.
De Philips-monitor kan dankzij de geavanceerde SmartErgoBase bijna tot bureauniveau worden verlaagd voor een comfortabele kijkhoek. Dit is ideaal als u een bril met bifocale, trifocale of progressieve lenzen draagt bij werkzaamheden op de computer. Bovendien kunnen gebruikers van verschillende lengten de hoek en hoogte van de monitor naar wens instellen, voor minder vermoeidheid en een betere ergonomie.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Voordelen
Goed scherm.
Nadelen
Geen ingebouwde luidspreker.
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Geverifieerde koper
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.