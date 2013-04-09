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Niet meer leverbaar
G Line
58,4 cm (23")
3D-bril met FPR-technologie
Met de Easy 3D kunt u meerdere uren ontspannen genieten van 3D zonder trillingen en met minder spookeffecten. De compatibele 3D-bril is vederlicht en werkt zonder batterijen. Geniet nu thuis van 3D!
Laat u vermaken met de vederlichte, gebruiksvriendelijke, gepolariseerde 3D-bril. Deze trillingsvrije 3D-bril is niet alleen eenvoudig te vervangen en onderhouden, maar is bovendien betaalbaar, zodat al uw gezinsleden de optie hebben om een eigen bril te kopen. Aangezien er geen batterijen of kabels nodig zijn, kunt u er nu van genieten zolang u wilt.
Zet uw 2D-collectie om in 3D met één druk op de knop! Deze functie is eenvoudig toegankelijk met een sneltoets op de rand. Hiermee kunt u uw favoriete 2D-collectie games, films en video's transformeren tot 3D.
4.7
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Ricardo123
09/04/2013
Nederland
Zeer aan te bevelen
Goede monitor waar je veel veel plezier aan zult beleven. Smart image werkt ook zeer goed, het verbeterd de kwaliteit van een film, foto of game.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Als u ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of desoriëntatie ervaart, raden wij u aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar.
Lees de instructiehandleiding voor informatie over 3D en gezondheidsaspecten.
Raadpleeg voor de VGA-kaart en andere vereisten voor de 3D-modus www.philips.com/support voor meer informatie.