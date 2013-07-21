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Niet meer leverbaar
Fantastisch entertainment op een HDMI LED-monitor
Met dit grote en elegante 234EL2 HDMI Full HD multimedia LED-scherm met stijlvolle SmartTouch-bediening gaat u helemaal op in films en games
58,4 cm (23") E-line
Full HD
Een aantrekkelijke, elegante, glanzende afwerking die perfect past in uw interieur.
Het automatische beeldformaatbeheer van Philips schakelt van de 4:3-beeldverhouding naar breedbeeldmodus en terug. Zo wordt de beeldverhouding aangepast aan de weergave, zodat u kunt werken met brede documenten zonder te hoeven scrollen. Ook kunt u breedbeeldmedia weergeven in de breedbeeldmodus en beelden met een formaat van 4:3 weergeven zonder storingen.
Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.
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4.3
van 5
60
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
breukie
21/07/2013
Nederland
Uitstekende kwaliteit monitor
Al vaker een monitor van Philips gehad en ook dit scherm is van superieure kwaliteit. Mooie vormgeving en prettig aan de ogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Jocar940
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet prima aan de gestelde doelen
De gestelde doelen waren: - groot beeldscherm, zodat bij tekstverwerken twee documenten naast elkaar duidelijk leesbaar kunnen worden getoond; - bij bewerken van audio- en videodata kunnen deze op het brede scherm duidelijk onder elkaar worden weergegeven, waardoor de synchronisatie van beeld en geluid goed is in te stellen; - geen externe geluidsboxen nodig; de geluidskwaliteit is voor bovengenoemd werk voldoende; - films, ook in HD, worden in combinatie met een goede grafische kaart goed weergegeven; - het lcd-scherm is door de LED-verlichting brilliant en is daarnaast zuinig met energie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Timmermans
10/10/2011
Nederland
Uitstekende LED monitor
Deze LED monitor hebben we enkele weken in ons bezit. Hij heeft een makkelijke bediening, ziet er goed uit en heeft een perfect beeld. De prijs daarintegen is erg scherp, waardoor de prijs / kwaliteitverhouding erg goed te noemen is. Aanrader !!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221EL2SB LED monitor with Touch Control
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221EL2SB LED monitor with Touch Control