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Niet meer leverbaar

LED-monitor met HDMI, audio, SmartTouch

234EL2SB/00

4.3

| (60) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Fantastisch entertainment op een HDMI LED-monitor

Met dit grote en elegante 234EL2 HDMI Full HD multimedia LED-scherm met stijlvolle SmartTouch-bediening gaat u helemaal op in films en games

Bekijk alle voordelen

Fantastisch entertainment op een HDMI LED-monitor

  • 58,4 cm (23") E-line

  • Full HD

Glanzende afwerking - een sieraad in uw huis

Een aantrekkelijke, elegante, glanzende afwerking die perfect past in uw interieur.

Eenvoudig beeldformaatbeheer, wisselt tussen breedbeeld en 4:3-beeld

Eenvoudig beeldformaatbeheer, wisselt tussen breedbeeld en 4:3-beeld

Het automatische beeldformaatbeheer van Philips schakelt van de 4:3-beeldverhouding naar breedbeeldmodus en terug. Zo wordt de beeldverhouding aangepast aan de weergave, zodat u kunt werken met brede documenten zonder te hoeven scrollen. Ook kunt u breedbeeldmedia weergeven in de breedbeeldmodus en beelden met een formaat van 4:3 weergeven zonder storingen.

Full HD LCD-scherm, resolutie van 1920 x 1080p

Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

60

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

21/07/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende kwaliteit monitor

Al vaker een monitor van Philips gehad en ook dit scherm is van superieure kwaliteit. Mooie vormgeving en prettig aan de ogen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima aan de gestelde doelen

De gestelde doelen waren: - groot beeldscherm, zodat bij tekstverwerken twee documenten naast elkaar duidelijk leesbaar kunnen worden getoond; - bij bewerken van audio- en videodata kunnen deze op het brede scherm duidelijk onder elkaar worden weergegeven, waardoor de synchronisatie van beeld en geluid goed is in te stellen; - geen externe geluidsboxen nodig; de geluidskwaliteit is voor bovengenoemd werk voldoende; - films, ook in HD, worden in combinatie met een goede grafische kaart goed weergegeven; - het lcd-scherm is door de LED-verlichting brilliant en is daarnaast zuinig met energie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

10/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende LED monitor

Deze LED monitor hebben we enkele weken in ons bezit. Hij heeft een makkelijke bediening, ziet er goed uit en heeft een perfect beeld. De prijs daarintegen is erg scherp, waardoor de prijs / kwaliteitverhouding erg goed te noemen is. Aanrader !!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221EL2SB LED monitor with Touch Control

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221EL2SB LED monitor with Touch Control

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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