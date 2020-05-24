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Niet meer leverbaar
231TE4LB/00
Motivo
58,4 cm (23")
Full HD-scherm
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Een digitale televisietuner ingebouwd in een beeldscherm om TV-signalen van hoge kwaliteit te ontvangen en weer te geven van verschillende bronnen.
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
3.7
van 5
26
Reviews & awards
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Geverifieerde koper
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Gucio
20/09/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist sein Geld wert
Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung