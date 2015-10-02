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Niet meer leverbaar
E Line
54,6 cm (21,5")
Full HD-scherm
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartImage Lite is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage Lite op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
3.9
van 5
63
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Tobias45
02/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Philips 40PFK6550/12, geweldig fijne tv.
Beeld- en geluidskwaliteit zijn goed. Driezijdig Ambilight is goed instelbaar en aan te passen aan de omstandigheden in onze kamer. De mogelijkheden via Android zijn uitgebreid. Soepele bediening na enige gewenning. Ik mis nog de mogelijkheid tot instellen van favoriete zenders, of ik heb het misschien nog niet ontdekt in de gedownloade uitgebreide handleiding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Spierings
11/04/2014
Nederland
Voor mij prima.
Deze monitor is zeer goed van beeldkwaliteit, goed contrast en mooie kleuren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor
Orquidia35
14/11/2013
Nederland
zeer goed 10 punten
Bella het is super mooi en de kueleren zijn perfect
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor