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  • Energy Label Europe A
    Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Energy Label Europe A
    Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
Ervaar prachtige LED-beelden met natuurlijke kleuren op dit elegante en slanke beeldscherm. Dankzij functies als HDMI en stereoluidsprekers is het apparaat perfect voor al uw entertainment!
Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

Elegant scherm voor nog meer kijkgenot

  • E Line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Full HD-scherm

LED-technologie voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartImage Lite voor betere weergave op LCD-schermen

SmartImage Lite is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage Lite op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop.

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

63

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

02/10/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips 40PFK6550/12, geweldig fijne tv.

Beeld- en geluidskwaliteit zijn goed. Driezijdig Ambilight is goed instelbaar en aan te passen aan de omstandigheden in onze kamer. De mogelijkheden via Android zijn uitgebreid. Soepele bediening na enige gewenning. Ik mis nog de mogelijkheid tot instellen van favoriete zenders, of ik heb het misschien nog niet ontdekt in de gedownloade uitgebreide handleiding.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

11/04/2014

Nederland

Nederland

Voor mij prima.

Deze monitor is zeer goed van beeldkwaliteit, goed contrast en mooie kleuren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor

14/11/2013

Nederland

Nederland

zeer goed 10 punten

Bella het is super mooi en de kueleren zijn perfect

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 247E4LHAB LCD-monitor

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