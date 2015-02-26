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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
54,6 cm (21,5")
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
4.1
van 5
23
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Sceper
26/02/2015
Nederland
Makkelijk in gebruik; rustig, prettig beeld.
Perfecte beeldkwaliteit en handig in gebruik. Ingebouwde geluidsboxen zijn kwalitatief minder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
johnvanderwal13
06/10/2013
Nederland
Geverifieerde koper
de bujgeleverde software krijg ik niet aan de praat
slechte handleiding ..................zeer beknopte info
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Datum gebruik 2021-11-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Datum gebruik 2021-11-02