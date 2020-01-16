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Niet meer leverbaar

Full HD LCD-monitor

223V7QSB/00

4

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

  • V Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Voordelen

Very good price

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum gebruik 2018-12-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum gebruik 2018-12-16

19/10/2021

España

España

Geverifieerde koper

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Voordelen

Buena resolución por buen precio

Nadelen

Una sola entrada HDMI

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Datum gebruik 2021-04-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Datum gebruik 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse