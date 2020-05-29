Ik was even bang me met de B8 overkocht te hebben gelet op mijn niet te ruime behuizing in een galerijflat. Maar gelukkig: het geluid is prima aan te passen, hoewel er flinke bassen in zitten. Dit geeft meteen aan dat ik door en door tevreden met mijn B8. Ik heb in verscheidene muziek-CD's ineens nieuwe instrumenten ontdekt, want het muziekbeeld is breed en zuiver. Gecombineerd met mijn televisie geeft de B8 ook een wereld van verschil. Wat betreft de installatie: kon niet eenvoudiger met de bijgevoegde tekening en de markeringen op het apparaat zelf.