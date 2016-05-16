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Niet meer leverbaar
V Line
47 cm (18,5")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.6
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Klus
16/05/2016
België
Geverifieerde koper
Degeijk scherm
Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Geverifieerde koper
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED