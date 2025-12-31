LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.