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Niet meer leverbaar
190BL1CB/00
B Line
48,3 cm (19")
16:10-formaat
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor een optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.
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