Waarom is de gebruiksduur van mijn ouderunit kort?
De gebruiksduur van de ouderunit van de babyfoon kan variëren, afhankelijk van de gekozen instellingen en gebruiksmodus. Hieronder staan manieren om de gebruiksduur van de ouderunit te maximaliseren.
Als het beeldscherm continu is ingeschakeld, verbruikt de ouderunit veel energie. Als u de gebruiksduur wilt verlengen, activeert u de Eco-modus op de ouderunit.
Wanneer de Eco-modus is geactiveerd, worden het scherm en geluid van de ouderunit uitgeschakeld wanneer er gedurende 20 seconden geen geluid wordt gedetecteerd. Het Eco-lampje gaat groen branden om aan te geven dat de Eco-modus is geactiveerd. In de Eco-modus worden het beeld en geluid volledig uitgeschakeld om de batterij te sparen. Wanneer de babyunit geluid opvangt, worden het scherm en geluid van de ouderunit onmiddellijk ingeschakeld. De geluiden worden naar de ouderunit verzonden en de geluidsniveaulampjes gaan groen branden. Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.
Opmerking: Het minimale geluidsniveau voor activering van het scherm en geluid wordt bepaald door de gevoeligheidsinstelling.
Druk op de modusknop aan de zijkant van de ouderunit om de Eco-modus te activeren.
Als de helderheid op een hoog niveau is ingesteld, verbruikt de ouderunit meer energie. Druk op het linker- of rechterdeel van de bedieningsknop om de helderheid van het scherm aan te passen.
Als het volume hoog staat, verbruikt de ouderunit meer energie.
Als u het volume van de ouderunit wilt aanpassen, drukt u op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om het volume aan te passen.
Opmerking: Als de volumebalk op het minimumniveau staat, wordt het volume gedempt. Op de statusbalk van de ouderunit wordt een mute-pictogram weergegeven en u ontvangt alleen waarschuwingen en video van de ouderunit.
Als de gevoeligheid op een hoog niveau is ingesteld, verbruikt de ouderunit meer energie. Het ingestelde gevoeligheidsniveau op de babyunit bepaalt wat u hoort via de ouderunit. Wanneer het niveau hoog is ingesteld, hoort u veel geluiden, waaronder zachte achtergrondgeluiden. Wanneer het gevoeligheidsniveau laag is ingesteld, hoort u alleen de luidere geluiden.
Om de gevoeligheid aan te passen, drukt u op het rechterdeel van de bedieningsknop om het gevoeligheidsniveau te openen. Druk vervolgens op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om het gewenste gevoeligheidsniveau te selecteren.
Gebruik de originele adapter om de batterij op te laden en de status van de batterij goed te houden.
Opmerking: de batterij loopt geleidelijk heel langzaam leeg, zelfs als de ouderunit is uitgeschakeld.
Schakel de ouderunit uit wanneer u deze niet gebruikt om de batterij te sparen.
We raden u aan de ouderunit 's nachts op netspanning aangesloten te houden. Als de batterij 's nachts bijna leeg is, piept de ouderunit, waardoor u wakker kunt worden.
Net als elk ander oplaadbaar elektronisch apparaat neemt de batterijcapaciteit na een lange gebruiksperiode af.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SCD892/26 , SCD882/26 , SCD881/26 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›