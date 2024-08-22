Waarom is de gebruiksduur van mijn ouderunit kort?

Als het beeldscherm continu is ingeschakeld, verbruikt de ouderunit veel energie. Als u de gebruiksduur wilt verlengen, activeert u de Eco-modus op de ouderunit.



Wanneer de Eco-modus is geactiveerd, worden het scherm en geluid van de ouderunit uitgeschakeld wanneer er gedurende 20 seconden geen geluid wordt gedetecteerd. Het Eco-lampje gaat groen branden om aan te geven dat de Eco-modus is geactiveerd. In de Eco-modus worden het beeld en geluid volledig uitgeschakeld om de batterij te sparen. Wanneer de babyunit geluid opvangt, worden het scherm en geluid van de ouderunit onmiddellijk ingeschakeld. De geluiden worden naar de ouderunit verzonden en de geluidsniveaulampjes gaan groen branden. Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.



Opmerking: Het minimale geluidsniveau voor activering van het scherm en geluid wordt bepaald door de gevoeligheidsinstelling.



Druk op de modusknop aan de zijkant van de ouderunit om de Eco-modus te activeren.