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Philips-ondersteuning

Hoe houdt de Philips OneBlade-app de slijtage van het mesje bij?

Wanneer de Philips OneBlade 360 met connectiviteit wordt gesynchroniseerd met de Philips OneBlade-app, houdt de app uw gebruikstijd bij om in te schatten wanneer het mesje moet worden vervangen. Voor OneBlade-modellen zonder connectiviteit wordt de status van het mesje geschat op basis van de informatie die u hebt verstrekt tijdens het toevoegen van het mesje.

Onderzoek uitgevoerd door Philips heeft aangetoond dat het mesje minder effectief wordt na 170 minuten gebruik; daarom stelt de Philips OneBlade-app voor dat het mesje wordt vervangen nadat er 170 minuten gebruik zijn geregistreerd.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4631/65 , QP4530/30 .

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