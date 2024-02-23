Philips-ondersteuning Hoe houdt de Philips OneBlade-app de slijtage van het mesje bij?

Wanneer de Philips OneBlade 360 met connectiviteit wordt gesynchroniseerd met de Philips OneBlade-app, houdt de app uw gebruikstijd bij om in te schatten wanneer het mesje moet worden vervangen. Voor OneBlade-modellen zonder connectiviteit wordt de status van het mesje geschat op basis van de informatie die u hebt verstrekt tijdens het toevoegen van het mesje.



Onderzoek uitgevoerd door Philips heeft aangetoond dat het mesje minder effectief wordt na 170 minuten gebruik; daarom stelt de Philips OneBlade-app voor dat het mesje wordt vervangen nadat er 170 minuten gebruik zijn geregistreerd.