Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
U kunt uw OneBlade Club-abonnement bekijken in de Philips OneBlade-app. Als u uw abonnement wilt beheren of wijzigen, wordt u van de app naar de OneBlade Club-webpagina geleid.
Klik hieronder op uw land van verblijf om in te loggen en uw OneBlade Club-abonnement te openen:
Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italië
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Voor de beste resultaten raden we u aan Google Chrome te gebruiken wanneer u naar de bovenstaande webpagina's navigeert.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4631/65 , QP4530/30 .
Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of exporteren in de Philips OneBlade-app?
Kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren in de Philips OneBlade-app?
Hoe verwijder ik mijn Philips-account in de Philips OneBlade-app?
Hoe houdt de Philips OneBlade-app de slijtage van het mesje bij?
Hoe kan ik mijn OneBlade Club-handgreepabonnement annuleren?