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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4631/65 , QP4530/30 .
Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of exporteren in de Philips OneBlade-app?
Kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren in de Philips OneBlade-app?
Hoe verwijder ik mijn Philips-account in de Philips OneBlade-app?
Hoe houdt de Philips OneBlade-app de slijtage van het mesje bij?
Hoe kan ik mijn OneBlade Club-handgreepabonnement annuleren?