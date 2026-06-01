De Philips Avent Connected-babyfoon verzendt en bewaart alle gegevens veilig met behulp van de nieuwste versleutelingstechnologieën die voldoen aan de geldende industrienormen. Wij bewaken en updaten onze beveiligingsoplossing voortdurend naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. De verzonden audio-/videogegevens worden niet opgeslagen op onze servers. Alle bewaarde video's en momentopnamen worden opgeslagen op de mobiele apparaten van de gebruiker.

Is de Philips Avent Connected-babyfoon beveiligd tegen hacken?

Philips doet er alles aan om hacken te voorkomen en om updates uit te geven. Zorg ervoor dat je altijd de nieuwste app-software en de nieuwste babyfoonfirmware gebruikt. Als je je mobiele apparaat kwijtraakt, stel je babyfoon dan opnieuw in om alle koppelingen met het apparaat te verwijderen. Je kunt je ook vanaf een ander smart apparaat aanmelden bij de app en je account verwijderen. Als je de enige beheerder bent, wordt de verbinding tussen alle gastgebruikers en de babyfoon verbroken.

