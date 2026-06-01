De Philips Avent-babyfoon+-app is compatibel met Apple iPhones met iOS 13 of nieuwer en Android-telefoons met Android 5 of nieuwer.



Uw apparaat verbinden met de Babyfoon+-app

Wanneer u uw apparaat instelt met de Babyfoon+-app, wordt u gevraagd verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Als uw Wi-Fi-wachtwoord een spatie bevat, geeft de app een waarschuwingsbericht weer.



Dit bericht herinnert u eraan dat u een spatie in het Wi-Fi-wachtwoord hebt gebruikt. Als dit juist is, klikt u op Volgende. U kunt doorgaan met het verbinden van uw apparaat.

