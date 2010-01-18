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    • Het beste allround Public Signage-display Het beste allround Public Signage-display Het beste allround Public Signage-display

      LCD-monitor

      BDL3215E/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Het beste allround Public Signage-display

      Houd uw kosten in de hand met deze 81 cm (32") LCD-monitor die via het netwerk kan worden bestuurd. Dit model biedt een scala aan functies voor de meest veeleisende toepassingen voor gebruik in openbare ruimten en door bedrijven, of u het nu in een netwerk of als zelfstandig scherm gebruikt.

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      LCD-monitor
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      LCD-monitor

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      Het beste allround Public Signage-display

      voor overdekte ruimten

      • 81 cm (32")
      • multimedia
      • HD Ready
      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.

      SmartPower voor energiebesparing

      SmartPower voor energiebesparing

      De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

      Ontworpen voor continu gebruik

      Ontworpen voor continu gebruik

      Omdat de economie nooit stilstaat, zijn onze signage displays ontworpen voor continu gebruik. Dankzij de superieure componenten, en de daaruit voortvloeiende hoge kwaliteit, bent u bij deze serie modellen verzekerd van volledige betrouwbaarheid, vierentwintig uur per dag.

      Breed WXGA-scherm met een resolutie van 1366 x 768 voor een scherpere weergave

      Het brede LCD-scherm heeft een XGA-resolutie van 1366 x 768 pixels. WXGA-monitoren hoeven niet geïnterlinieerd te zijn, wat de schermprestaties verbetert en voor een nauwkeurigere kleurweergave zorgt.

      Verbeterde zoomfunctie ondersteunt de toepassing van een deelmatrix

      Met de interne zoomfunctie kan een videomuur in de vorm van een matrix eenvoudig worden toegepast, zonder dat er duur extern materiaal aan te pas hoeft te komen. Geschikt voor een vidiwall van 25 schermen: 5 schermen horizontaal en 5 schermen verticaal.

      Geavanceerde functie tegen inbranden

      Stilstaande beelden die lang op het scherm worden weergegeven, veroorzaken mogelijk een "spookeffect" of het inbranden van het LCD-scherm. Hoewel het inbranden van LCD-schermen niet permanent is, kunt u het beter voorkomen, vooral op plaatsen waar inhoud 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt weergegeven.

      Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu

      Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

      Beheer en configuratie op afstand via RS232

      Door middel van beheer op afstand kan de gebruiker de displays via het RS232-protocol bedienen en instellen. Met CEC-opdrachten hebt u altijd volledige controle over alle displays in uw signage-netwerk.

      In verticale modus te gebruiken

      Dit display kan ook veilig en betrouwbaar in verticale stand worden bevestigd.

      VGA-doorlus

      Sluit tot wel 150 displays op elkaar aan via een VGA-ringnetwerk en creëer een videowand die zijn visuele weerga niet kent. Omdat er geen extra hardware nodig is, zijn de schermen zonder problemen te installeren. De aandacht van uw publiek trekken was nog nooit zo eenvoudig.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        81  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        32  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Schermresolutie
        1366 x 768p
        Pixelpitch
        0,511 x 0,511
        Optimale resolutie
        1360 x 768 bij 60 Hz
        Helderheid
        450  cd/m²
        Schermkleuren
        16,7 miljoen kleuren
        Contrastverhouding (normaal)
        3000:1
        Responstijd (normaal)
        8,0  ms
        Kijkhoek (horizontaal)
        178  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        178  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • 3D-combfilter
        • Deinterlacing van motion-compensatie
        • Progressive Scan
        • 3D MA-deinterlacing
        • Dynamisch-contrastverbetering

      • Connectiviteit

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-uit D-Sub 15HD
        • DVI-D x 1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-uitgang
        • 3,5 mm PC-audio-ingang x 1
        AV-ingang
        • HDMI x1
        • Component (BNC) x 1
        • Composite (RCA) x 1
        • Composite (BNC) x 1
        • S-Video x 1
        • Audio (L/R) x 2
        AV-uitgang
        • Composite (BNC) x 1
        • Audio (L/R) x 1

      • Comfort

        Plaatsing
        • Verticaal
        • Horizontaal
        Picture in Picture
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Deelmatrix
        5 x 5
        Schermbeveiligingsfuncties
        Pixelverschuiving, lage helderheid
        Bediening via toetsenbord
        • Verborgen
        • Vergrendelbaar
        Signaal afstandsbediening
        Vergrendelbaar
        Signaal is doorlusbaar
        • RS232
        • VGA
        Gemakkelijk te installeren
        Handvatten
        Energiebesparingsfuncties
        Smart Power
        Beeldprestaties
        Geavanceerde kleurinstelling
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        RS232

      • Geluid

        Ingebouwde luidsprekers
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Vermogen

        Netspanning
        90 - 264 V AC, 50/60 Hz
        Verbruik (indien ingeschakeld)
        Normaal 67 W
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 1 W

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformaten
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Afmetingen

        Randdikte
        4,6 cm (1,81")
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        531  mm
        Hoogte apparaat (met standaard) (inch)
        20.9  inch
        Breedte van het apparaat
        792  mm
        Gewicht van het product
        11,95  kg
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        205  mm
        Hoogte van het apparaat
        487  mm
        Diepte van het apparaat
        115  mm
        Diepte apparaat (met standaard) (inch)
        8.1  inch
        Breedte van het apparaat (inch)
        31,2  inch
        Hoogte van het apparaat (inch)
        19.2  inch
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Diepte van het apparaat (inch)
        4,5  inch
        Gewicht van het product (lb)
        26,35  lb

      • Voorwaarden voor een goede werking

        Temperatuurbereik (in bedrijf)
        0 - 40  °C
        MTBF
        50.000  uur
        Relatieve vochtigheid
        5 - 90  %

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Afstandsbediening
        • Batterijen voor afstandsbediening
        • AC-netsnoer
        • VGA-kabel
        • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
        • Snelstartgids
        • Tafelstandaard
        Optionele accessoires
        • Vaste wandmontage
        • Flexibele wandmontage
        • Plafondbevestiging

      • Diversen

        Scherpe kant
        Metallic Anthracite
        Taalversies in beeldschermmenu
        • Engels
        • Frans
        • Duits
        • Italiaans
        • Pools
        • Turks
        • Russisch
        • Vereenvoudigd Chinees
        Garantie
        Europa/Noord-Amerika: 3 jaar
        Officiële goedkeuringen
        • CE
        • FCC, klasse B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Afstandsbediening
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • AC-netsnoer
      • VGA-kabel
      • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
      • Snelstartgids
      • Tafelstandaard
      • Optionele accessoires: Vaste wandmontage
      • Optionele accessoires: Flexibele wandmontage
      • Optionele accessoires: Plafondbevestiging
      Badge-D2C

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