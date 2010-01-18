Houd uw kosten in de hand met deze 81 cm (32") LCD-monitor die via het netwerk kan worden bestuurd. Dit model biedt een scala aan functies voor de meest veeleisende toepassingen voor gebruik in openbare ruimten en door bedrijven, of u het nu in een netwerk of als zelfstandig scherm gebruikt.
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LCD-monitor
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Het beste allround Public Signage-display
voor overdekte ruimten
81 cm (32")
multimedia
HD Ready
HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel
HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.
SmartPower voor energiebesparing
De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.
Ontworpen voor continu gebruik
Omdat de economie nooit stilstaat, zijn onze signage displays ontworpen voor continu gebruik. Dankzij de superieure componenten, en de daaruit voortvloeiende hoge kwaliteit, bent u bij deze serie modellen verzekerd van volledige betrouwbaarheid, vierentwintig uur per dag.
Breed WXGA-scherm met een resolutie van 1366 x 768 voor een scherpere weergave
Het brede LCD-scherm heeft een XGA-resolutie van 1366 x 768 pixels. WXGA-monitoren hoeven niet geïnterlinieerd te zijn, wat de schermprestaties verbetert en voor een nauwkeurigere kleurweergave zorgt.
Verbeterde zoomfunctie ondersteunt de toepassing van een deelmatrix
Met de interne zoomfunctie kan een videomuur in de vorm van een matrix eenvoudig worden toegepast, zonder dat er duur extern materiaal aan te pas hoeft te komen. Geschikt voor een vidiwall van 25 schermen: 5 schermen horizontaal en 5 schermen verticaal.
Geavanceerde functie tegen inbranden
Stilstaande beelden die lang op het scherm worden weergegeven, veroorzaken mogelijk een "spookeffect" of het inbranden van het LCD-scherm. Hoewel het inbranden van LCD-schermen niet permanent is, kunt u het beter voorkomen, vooral op plaatsen waar inhoud 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt weergegeven.
Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu
Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
Beheer en configuratie op afstand via RS232
Door middel van beheer op afstand kan de gebruiker de displays via het RS232-protocol bedienen en instellen. Met CEC-opdrachten hebt u altijd volledige controle over alle displays in uw signage-netwerk.
In verticale modus te gebruiken
Dit display kan ook veilig en betrouwbaar in verticale stand worden bevestigd.
VGA-doorlus
Sluit tot wel 150 displays op elkaar aan via een VGA-ringnetwerk en creëer een videowand die zijn visuele weerga niet kent. Omdat er geen extra hardware nodig is, zijn de schermen zonder problemen te installeren. De aandacht van uw publiek trekken was nog nooit zo eenvoudig.