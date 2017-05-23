Let mothers express more milk in less time. With this portable twin electric breast pump both breasts can be expressed simultaneously. Three user controlled vacuum settings offer personalized comfort for a steady supply of milk.
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|Pumping mode
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|Vacuum levels
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|What’s in the pack
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|Materials
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|Dimensions
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|Weight
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|Cleaning
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|Assembly
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|Instructions of use
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|Warranty
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|Accessories
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|Available spare parts
|
|Pumping mode
|
|Vacuum levels
|
|Pumping mode
|
|Vacuum levels
|
|What’s in the pack
|
|Materials
|
|Dimensions
|
|Weight
|
|Cleaning
|
|Assembly
|
|Instructions of use
|
|Warranty
|
|Accessories
|
|Available spare parts
|
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