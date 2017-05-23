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For mothers experiencing difficulties in breastfeeding due to flat or inverted nipples, the Niplette pulls the nipple out into a thimble-like cup, stretching the lactiferous ducts over time.
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Gentle sucking action
Gentle sucking action
Gentle sucking action
Gentle sucking action
Clinically proven success
Clinically proven success
Clinically proven success
Clinically proven success
Ideal for use before pregnancy
Ideal for use before pregnancy
Ideal for use before pregnancy
Ideal for use before pregnancy
Simple procedure
Simple procedure
Simple procedure
Simple procedure
Simple, painless flat nipple solution
Simple, painless flat nipple solution
Simple, painless flat nipple solution
Gentle sucking action
Gentle sucking action
Gentle sucking action
Gentle sucking action
Clinically proven success
Clinically proven success
Clinically proven success
Clinically proven success
Ideal for use before pregnancy
Ideal for use before pregnancy
Ideal for use before pregnancy
Ideal for use before pregnancy
Simple procedure
Simple procedure
Simple procedure
Simple procedure
Simple, painless flat nipple solution
Simple, painless flat nipple solution
Simple, painless flat nipple solution
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The Philips Avent Conversion Kit easily adapts breast pumps to fit the Philips Avent Bottle Systems.
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This manual breast pump with compact design, wide neck, and ergonomic shape helps mothers fulfill their breastfeeding needs. Now it’s easy to travel, pump, store, and feed.
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Designed for mothers’ comfort, this small, portable single electric pump is convenient to use in or out of the home. Three user controlled vacuum settings offer personalized comfort for a steady supply of milk.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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