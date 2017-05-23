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IntelliSpace PACS Anywhere

Mobile platform image distribution

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Philips IntelliSpace PACS Anywhere* is a flexible image distribution system that expands the reach of our IntelliSpace PACS Enterprise 4.4 system. With it, your team can access clinical review information from almost any device.

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  • *This product is for clinical review and not intended for diagnosis or primary interpretations.
  • **Mobile device must meet minimum resolution requirements of 1024x768.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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