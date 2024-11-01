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IntelliSpace PACS Anywhere

Plate-forme mobile de diffusion des images

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Philips IntelliSpace PACS Anywhere* est un système flexible de diffusion des images qui vient étendre les capacités du système IntelliSpace PACS Enterprise 4.4. Cette solution permet à vos équipes d’avoir accès aux informations cliniques depuis presque n’importe quel appareil.

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Caractéristiques
Fonctions de communication avancées

Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration

Les utilisateurs peuvent consulter les examens et rapports de diagnostic dans tout l’établissement et bénéficier de nombreuses fonctions destinées à optimiser la communication et les processus de travail.

Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration

Les utilisateurs peuvent consulter les examens et rapports de diagnostic dans tout l’établissement et bénéficier de nombreuses fonctions destinées à optimiser la communication et les processus de travail.

Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration

Les utilisateurs peuvent consulter les examens et rapports de diagnostic dans tout l’établissement et bénéficier de nombreuses fonctions destinées à optimiser la communication et les processus de travail.
Solution Zero-footprint

Solution sans empreinte pour plus de facilité d’accès

Cette solution HTML5 sans empreinte (Zero-footprint) est accessible depuis presque tous les appareils**, y compris un ordinateur ou appareil mobile, sans qu’il soit nécessaire de la télécharger ou de l’installer.

Solution sans empreinte pour plus de facilité d’accès

Cette solution HTML5 sans empreinte (Zero-footprint) est accessible depuis presque tous les appareils**, y compris un ordinateur ou appareil mobile, sans qu’il soit nécessaire de la télécharger ou de l’installer.

Solution sans empreinte pour plus de facilité d’accès

Cette solution HTML5 sans empreinte (Zero-footprint) est accessible depuis presque tous les appareils**, y compris un ordinateur ou appareil mobile, sans qu’il soit nécessaire de la télécharger ou de l’installer.
Technologie iSyntax

Technologie iSyntax évolutive

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la technologie iSyntax et sur une architecture ouverte, pour une plus grande mobilité, de meilleures performances et des perspectives d’évolution infinies.

Technologie iSyntax évolutive

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la technologie iSyntax et sur une architecture ouverte, pour une plus grande mobilité, de meilleures performances et des perspectives d’évolution infinies.

Technologie iSyntax évolutive

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la technologie iSyntax et sur une architecture ouverte, pour une plus grande mobilité, de meilleures performances et des perspectives d’évolution infinies.
Interface utilisateur flexible

Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils

La solution IntelliSpace PACS Anywhere intègre une interface utilisateur flexible à la fois conviviale et intuitive, compatible avec de nombreux appareils.

Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils

La solution IntelliSpace PACS Anywhere intègre une interface utilisateur flexible à la fois conviviale et intuitive, compatible avec de nombreux appareils.

Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils

La solution IntelliSpace PACS Anywhere intègre une interface utilisateur flexible à la fois conviviale et intuitive, compatible avec de nombreux appareils.
Aucune installation requise

Pas d’installation pour une configuration rapide

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la même architecture que la solution IntelliSpace PACS, il est donc assez simple de configurer les accès, les autorisations ainsi que le suivi système. De plus, son déploiement est simple et ne nécessite aucune installation.

Pas d’installation pour une configuration rapide

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la même architecture que la solution IntelliSpace PACS, il est donc assez simple de configurer les accès, les autorisations ainsi que le suivi système. De plus, son déploiement est simple et ne nécessite aucune installation.

Pas d’installation pour une configuration rapide

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la même architecture que la solution IntelliSpace PACS, il est donc assez simple de configurer les accès, les autorisations ainsi que le suivi système. De plus, son déploiement est simple et ne nécessite aucune installation.
  • Fonctions de communication avancées
  • Solution Zero-footprint
  • Technologie iSyntax
  • Interface utilisateur flexible
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Fonctions de communication avancées

Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration

Les utilisateurs peuvent consulter les examens et rapports de diagnostic dans tout l’établissement et bénéficier de nombreuses fonctions destinées à optimiser la communication et les processus de travail.

Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration

Les utilisateurs peuvent consulter les examens et rapports de diagnostic dans tout l’établissement et bénéficier de nombreuses fonctions destinées à optimiser la communication et les processus de travail.

Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration

Les utilisateurs peuvent consulter les examens et rapports de diagnostic dans tout l’établissement et bénéficier de nombreuses fonctions destinées à optimiser la communication et les processus de travail.
Solution Zero-footprint

Solution sans empreinte pour plus de facilité d’accès

Cette solution HTML5 sans empreinte (Zero-footprint) est accessible depuis presque tous les appareils**, y compris un ordinateur ou appareil mobile, sans qu’il soit nécessaire de la télécharger ou de l’installer.

Solution sans empreinte pour plus de facilité d’accès

Cette solution HTML5 sans empreinte (Zero-footprint) est accessible depuis presque tous les appareils**, y compris un ordinateur ou appareil mobile, sans qu’il soit nécessaire de la télécharger ou de l’installer.

Solution sans empreinte pour plus de facilité d’accès

Cette solution HTML5 sans empreinte (Zero-footprint) est accessible depuis presque tous les appareils**, y compris un ordinateur ou appareil mobile, sans qu’il soit nécessaire de la télécharger ou de l’installer.
Technologie iSyntax

Technologie iSyntax évolutive

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la technologie iSyntax et sur une architecture ouverte, pour une plus grande mobilité, de meilleures performances et des perspectives d’évolution infinies.

Technologie iSyntax évolutive

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la technologie iSyntax et sur une architecture ouverte, pour une plus grande mobilité, de meilleures performances et des perspectives d’évolution infinies.

Technologie iSyntax évolutive

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la technologie iSyntax et sur une architecture ouverte, pour une plus grande mobilité, de meilleures performances et des perspectives d’évolution infinies.
Interface utilisateur flexible

Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils

La solution IntelliSpace PACS Anywhere intègre une interface utilisateur flexible à la fois conviviale et intuitive, compatible avec de nombreux appareils.

Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils

La solution IntelliSpace PACS Anywhere intègre une interface utilisateur flexible à la fois conviviale et intuitive, compatible avec de nombreux appareils.

Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils

La solution IntelliSpace PACS Anywhere intègre une interface utilisateur flexible à la fois conviviale et intuitive, compatible avec de nombreux appareils.
Aucune installation requise

Pas d’installation pour une configuration rapide

IntelliSpace PACS Anywhere repose sur la même architecture que la solution IntelliSpace PACS, il est donc assez simple de configurer les accès, les autorisations ainsi que le suivi système. De plus, son déploiement est simple et ne nécessite aucune installation.

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  • *Ce produit est destiné aux revues cliniques et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins de diagnostic ou d’interprétation.
  • **La résolution de l’appareil mobile doit être de 1024x768 minimum.

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