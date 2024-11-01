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Philips IntelliSpace PACS Anywhere* est un système flexible de diffusion des images qui vient étendre les capacités du système IntelliSpace PACS Enterprise 4.4. Cette solution permet à vos équipes d’avoir accès aux informations cliniques depuis presque n’importe quel appareil.
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Fonctions de communication avancées facilitant la collaboration
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Technologie iSyntax évolutive
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Interface utilisateur flexible compatible avec de nombreux appareils
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