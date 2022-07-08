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IntelliVue 802.11 Clinical Network

Wired and wireless networking

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Clinicians rely on Philips IntelliVue patient monitors for the data they need, when they need it. And you can rely on us to help you be certain that patient data is transmitted on your terms.

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Kenmerken
Leverage existing IT infrastructure

Leverage existing IT infrastructure and network strategies

Philips has experience designing and deploying clinical networks that deliver patient data quickly to multiple destinations, leveraging your existing IT infrastructure and network strategies

Leverage existing IT infrastructure and network strategies

Philips has experience designing and deploying clinical networks that deliver patient data quickly to multiple destinations, leveraging your existing IT infrastructure and network strategies

Leverage existing IT infrastructure and network strategies

Philips has experience designing and deploying clinical networks that deliver patient data quickly to multiple destinations, leveraging your existing IT infrastructure and network strategies
Networking choice

Networking choice

Philips offers several network configurations and options for the IntelliVue patient monitoring solutions, all designed to align with your enterprise networking strategies.

Networking choice

Philips offers several network configurations and options for the IntelliVue patient monitoring solutions, all designed to align with your enterprise networking strategies.

Networking choice

Philips offers several network configurations and options for the IntelliVue patient monitoring solutions, all designed to align with your enterprise networking strategies.
Meeting single department

Meeting single department or hospital enterprise needs

IntelliVue patient monitoring can be deployed on your hospital’s enterprise network using virtual local area networks (vLANs) and leverage IT networking best practices.

Meeting single department or hospital enterprise needs

IntelliVue patient monitoring can be deployed on your hospital’s enterprise network using virtual local area networks (vLANs) and leverage IT networking best practices.

Meeting single department or hospital enterprise needs

IntelliVue patient monitoring can be deployed on your hospital’s enterprise network using virtual local area networks (vLANs) and leverage IT networking best practices.
  • Leverage existing IT infrastructure
  • Networking choice
  • Meeting single department
Bekijk alle kenmerken
Leverage existing IT infrastructure

Leverage existing IT infrastructure and network strategies

Philips has experience designing and deploying clinical networks that deliver patient data quickly to multiple destinations, leveraging your existing IT infrastructure and network strategies

Leverage existing IT infrastructure and network strategies

Philips has experience designing and deploying clinical networks that deliver patient data quickly to multiple destinations, leveraging your existing IT infrastructure and network strategies

Leverage existing IT infrastructure and network strategies

Philips has experience designing and deploying clinical networks that deliver patient data quickly to multiple destinations, leveraging your existing IT infrastructure and network strategies
Networking choice

Networking choice

Philips offers several network configurations and options for the IntelliVue patient monitoring solutions, all designed to align with your enterprise networking strategies.

Networking choice

Philips offers several network configurations and options for the IntelliVue patient monitoring solutions, all designed to align with your enterprise networking strategies.

Networking choice

Philips offers several network configurations and options for the IntelliVue patient monitoring solutions, all designed to align with your enterprise networking strategies.
Meeting single department

Meeting single department or hospital enterprise needs

IntelliVue patient monitoring can be deployed on your hospital’s enterprise network using virtual local area networks (vLANs) and leverage IT networking best practices.

Meeting single department or hospital enterprise needs

IntelliVue patient monitoring can be deployed on your hospital’s enterprise network using virtual local area networks (vLANs) and leverage IT networking best practices.

Meeting single department or hospital enterprise needs

IntelliVue patient monitoring can be deployed on your hospital’s enterprise network using virtual local area networks (vLANs) and leverage IT networking best practices.

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Bekijk alle documentatie

Brochure (1)

Brochure

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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