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With Live 3D TEE, cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, interventional cardiologists, and echocardiographers can see cardiac structure and function all in real-time. It's quick, reproducible, and quantifiable.
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Structure and function
Structure and function
Structure and function
Visualization
Visualization
Visualization
See complete valve
See complete valve
See complete valve
Live 3D TEE leadership
Live 3D TEE leadership
Live 3D TEE leadership
Data and perspectives
Data and perspectives
Data and perspectives
Increased visibility
Increased visibility
Increased visibility
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Enhanced communication
Enhanced communication
Enhanced communication
Live visuals
Live visuals
Live visuals
Ease of use enhances throughput
Ease of use enhances throughput
Ease of use enhances throughput
Structure and function
Structure and function
Structure and function
Visualization
Visualization
Visualization
See complete valve
See complete valve
See complete valve
Live 3D TEE leadership
Live 3D TEE leadership
Live 3D TEE leadership
Data and perspectives
Data and perspectives
Data and perspectives
Increased visibility
Increased visibility
Increased visibility
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Enhanced communication
Enhanced communication
Enhanced communication
Live visuals
Live visuals
Live visuals
Ease of use enhances throughput
Ease of use enhances throughput
Ease of use enhances throughput
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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