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Live 3D Transesophageal Echo (TEE)

3D ultrasound imaging

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With Live 3D TEE, cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, interventional cardiologists, and echocardiographers can see cardiac structure and function all in real-time. It's quick, reproducible, and quantifiable.

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Kenmerken
Structure and function

Structure and function

Ability to view cardiac structure and function in action, even in hard to image patients.

Structure and function

Ability to view cardiac structure and function in action, even in hard to image patients.

Structure and function

Ability to view cardiac structure and function in action, even in hard to image patients.
Visualization

Visualization

Visualization for device implantation.

Visualization

Visualization for device implantation.

Visualization

Visualization for device implantation.
See complete valve

See complete valve

Ability to see the complete valve from multiple perspectives while the heart is beating.

See complete valve

Ability to see the complete valve from multiple perspectives while the heart is beating.

See complete valve

Ability to see the complete valve from multiple perspectives while the heart is beating.
Live 3D TEE leadership

Live 3D TEE leadership

Philips xMatrix Live 3D TEE was launched in 2007, and since then Live 3D TEE has been clinically proven in over a million exams and procedures.

Live 3D TEE leadership

Philips xMatrix Live 3D TEE was launched in 2007, and since then Live 3D TEE has been clinically proven in over a million exams and procedures.

Live 3D TEE leadership

Philips xMatrix Live 3D TEE was launched in 2007, and since then Live 3D TEE has been clinically proven in over a million exams and procedures.
Data and perspectives

Data and perspectives

Access to data and perspectives not available to transthorasically.

Data and perspectives

Access to data and perspectives not available to transthorasically.

Data and perspectives

Access to data and perspectives not available to transthorasically.
Increased visibility

Increased visibility

Increased visability during guided procedures.

Increased visibility

Increased visability during guided procedures.

Increased visibility

Increased visability during guided procedures.
Monitoring

Monitoring

Monitoring before, during and after surgery.

Monitoring

Monitoring before, during and after surgery.

Monitoring

Monitoring before, during and after surgery.
Enhanced communication

Enhanced communication

Enhanced communication with surgeons, patients and their families.

Enhanced communication

Enhanced communication with surgeons, patients and their families.

Enhanced communication

Enhanced communication with surgeons, patients and their families.
Live visuals

Live visuals

Ability to see live visuals of the area during follow up to clearly assess repairs and results.

Live visuals

Ability to see live visuals of the area during follow up to clearly assess repairs and results.

Live visuals

Ability to see live visuals of the area during follow up to clearly assess repairs and results.
Ease of use enhances throughput

Ease of use enhances throughput

Easy quantification of the mitral valve with and objective data.

Ease of use enhances throughput

Easy quantification of the mitral valve with and objective data.

Ease of use enhances throughput

Easy quantification of the mitral valve with and objective data.
  • Structure and function
  • Visualization
  • See complete valve
  • Live 3D TEE leadership
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Structure and function

Structure and function

Ability to view cardiac structure and function in action, even in hard to image patients.

Structure and function

Ability to view cardiac structure and function in action, even in hard to image patients.

Structure and function

Ability to view cardiac structure and function in action, even in hard to image patients.
Visualization

Visualization

Visualization for device implantation.

Visualization

Visualization for device implantation.

Visualization

Visualization for device implantation.
See complete valve

See complete valve

Ability to see the complete valve from multiple perspectives while the heart is beating.

See complete valve

Ability to see the complete valve from multiple perspectives while the heart is beating.

See complete valve

Ability to see the complete valve from multiple perspectives while the heart is beating.
Live 3D TEE leadership

Live 3D TEE leadership

Philips xMatrix Live 3D TEE was launched in 2007, and since then Live 3D TEE has been clinically proven in over a million exams and procedures.

Live 3D TEE leadership

Philips xMatrix Live 3D TEE was launched in 2007, and since then Live 3D TEE has been clinically proven in over a million exams and procedures.

Live 3D TEE leadership

Philips xMatrix Live 3D TEE was launched in 2007, and since then Live 3D TEE has been clinically proven in over a million exams and procedures.
Data and perspectives

Data and perspectives

Access to data and perspectives not available to transthorasically.

Data and perspectives

Access to data and perspectives not available to transthorasically.

Data and perspectives

Access to data and perspectives not available to transthorasically.
Increased visibility

Increased visibility

Increased visability during guided procedures.

Increased visibility

Increased visability during guided procedures.

Increased visibility

Increased visability during guided procedures.
Monitoring

Monitoring

Monitoring before, during and after surgery.

Monitoring

Monitoring before, during and after surgery.

Monitoring

Monitoring before, during and after surgery.
Enhanced communication

Enhanced communication

Enhanced communication with surgeons, patients and their families.

Enhanced communication

Enhanced communication with surgeons, patients and their families.

Enhanced communication

Enhanced communication with surgeons, patients and their families.
Live visuals

Live visuals

Ability to see live visuals of the area during follow up to clearly assess repairs and results.

Live visuals

Ability to see live visuals of the area during follow up to clearly assess repairs and results.

Live visuals

Ability to see live visuals of the area during follow up to clearly assess repairs and results.
Ease of use enhances throughput

Ease of use enhances throughput

Easy quantification of the mitral valve with and objective data.

Ease of use enhances throughput

Easy quantification of the mitral valve with and objective data.

Ease of use enhances throughput

Easy quantification of the mitral valve with and objective data.

Documentatie

Brochure (2)

Brochure

Brochure (2)

Brochure

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Brochure (2)

Brochure

  • Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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