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Avec l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel, les cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésistes, cardiologues interventionnels et échocardiographes peuvent visualiser la structure et la fonction cardiaques en temps réel, pour des résultats rapides, reproductibles et quantifiables.
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Structure et fonction cardiaques
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Simplicité d’utilisation et rapidité
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Leader en matière d’ETO 3D temps réel
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Large gamme d’ETO
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Structure et fonction cardiaques
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