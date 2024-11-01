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ETO 3D temps réel

Imagerie échographique 3D

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Avec l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel, les cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésistes, cardiologues interventionnels et échocardiographes peuvent visualiser la structure et la fonction cardiaques en temps réel, pour des résultats rapides, reproductibles et quantifiables.

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Caractéristiques
Structure et fonction cardiaques

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.
Données et angles de vue

Données et angles de vue

Il met à votre disposition des données et angles de vue auxquels vous n’auriez pas accès avec une approche transthoracique.

Données et angles de vue

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Données et angles de vue

Il met à votre disposition des données et angles de vue auxquels vous n’auriez pas accès avec une approche transthoracique.
Meilleure communication

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.
Visualisation

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.
Plus grande visibilité

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.
Visualisation en temps réel

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.
Visualisation de l’ensemble de la valve

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.
Surveillance

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.
Simplicité d’utilisation et rapidité

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.
Leader en matière d’ETO 3D temps réel

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.
Large gamme d’ETO

Large gamme d’ETO

Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.

Large gamme d’ETO

Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.

Large gamme d’ETO

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  • Structure et fonction cardiaques
  • Données et angles de vue
  • Meilleure communication
  • Visualisation
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Structure et fonction cardiaques

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

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Données et angles de vue

Données et angles de vue

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Données et angles de vue

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Données et angles de vue

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Meilleure communication

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

Meilleure communication

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Visualisation

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

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Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.
Plus grande visibilité

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

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Visualisation en temps réel

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

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Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.
Visualisation de l’ensemble de la valve

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.
Surveillance

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

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La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.
Simplicité d’utilisation et rapidité

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.
Leader en matière d’ETO 3D temps réel

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La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

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Large gamme d’ETO

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Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.

Large gamme d’ETO

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