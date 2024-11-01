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Respironics AF531

Oro-nasal mask

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The Respironics AF531 mask offers features that address patient comfort, proper mask fitting and ventilator compatibility.

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Kenmerken
Comfortable seal minimizes facial pressure
Comfortable seal minimizes facial pressure

Comfortable seal minimizes facial pressure

The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.

Comfortable seal minimizes facial pressure

Comfortable seal minimizes facial pressure
The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.

Comfortable seal minimizes facial pressure

The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.
Meer informatie
Comfortable seal minimizes facial pressure
Comfortable seal minimizes facial pressure

Comfortable seal minimizes facial pressure

The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.
Capstrap feature
Capstrap feature

Capstrap feature

The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.

Capstrap feature

Capstrap feature
The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.

Capstrap feature

The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.
Meer informatie
Capstrap feature
Capstrap feature

Capstrap feature

The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.
CleanClip system
CleanClip system

CleanClip system

Support your infection control efforts with the CleanClip system.

CleanClip system

CleanClip system
Support your infection control efforts with the CleanClip system.

CleanClip system

Support your infection control efforts with the CleanClip system.
Meer informatie
CleanClip system
CleanClip system

CleanClip system

Support your infection control efforts with the CleanClip system.
Adaptable to multiple ventilators
Adaptable to multiple ventilators

Adaptable to multiple ventilators

You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.

Adaptable to multiple ventilators

Adaptable to multiple ventilators
You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.

Adaptable to multiple ventilators

You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.
Meer informatie
Adaptable to multiple ventilators
Adaptable to multiple ventilators

Adaptable to multiple ventilators

You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.
  • Comfortable seal minimizes facial pressure
  • Capstrap feature
  • CleanClip system
  • Adaptable to multiple ventilators
Bekijk alle kenmerken
Comfortable seal minimizes facial pressure
Comfortable seal minimizes facial pressure

Comfortable seal minimizes facial pressure

The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.

Comfortable seal minimizes facial pressure

Comfortable seal minimizes facial pressure
The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.

Comfortable seal minimizes facial pressure

The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.
Meer informatie
Comfortable seal minimizes facial pressure
Comfortable seal minimizes facial pressure

Comfortable seal minimizes facial pressure

The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.
Capstrap feature
Capstrap feature

Capstrap feature

The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.

Capstrap feature

Capstrap feature
The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.

Capstrap feature

The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.
Meer informatie
Capstrap feature
Capstrap feature

Capstrap feature

The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.
CleanClip system
CleanClip system

CleanClip system

Support your infection control efforts with the CleanClip system.

CleanClip system

CleanClip system
Support your infection control efforts with the CleanClip system.

CleanClip system

Support your infection control efforts with the CleanClip system.
Meer informatie
CleanClip system
CleanClip system

CleanClip system

Support your infection control efforts with the CleanClip system.
Adaptable to multiple ventilators
Adaptable to multiple ventilators

Adaptable to multiple ventilators

You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.

Adaptable to multiple ventilators

Adaptable to multiple ventilators
You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.

Adaptable to multiple ventilators

You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.
Meer informatie
Adaptable to multiple ventilators
Adaptable to multiple ventilators

Adaptable to multiple ventilators

You can adapt one mask to multiple ventilators with interchangeable elbows.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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