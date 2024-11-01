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Respironics AF531

Masque pour patient

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Le masque AF531 offre au patient un confort optimal et simplifie les procédures de ventilation non invasive (VNI). Flexible, facile à installer et comprenant des options de traitement uniques, l’AF531 constitue la solution idéale pour les patients et cliniciens.

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Caractéristiques
Masque étanche et confortable
Masque étanche et confortable

Masque étanche et confortable

Le masque naso-buccal AF531 limite la pression faciale tout en assurant une bonne étanchéité.

Masque étanche et confortable

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Le masque naso-buccal AF531 limite la pression faciale tout en assurant une bonne étanchéité.

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Le masque naso-buccal AF531 limite la pression faciale tout en assurant une bonne étanchéité.
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Masque étanche et confortable
Masque étanche et confortable

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Le masque naso-buccal AF531 limite la pression faciale tout en assurant une bonne étanchéité.
Système CapStrap
Système CapStrap

Système CapStrap

L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.

Système CapStrap

Système CapStrap
L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.

Système CapStrap

L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.
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Système CapStrap
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L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.
Système CleanClip
Système CleanClip

Système CleanClip

Le système CleanClip soutient vos activités de prévention de l’infection.

Système CleanClip

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Le système CleanClip soutient vos activités de prévention de l’infection.

Système CleanClip

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Système CleanClip
Système CleanClip

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Le système CleanClip soutient vos activités de prévention de l’infection.
Adaptable à différents ventilateurs
Adaptable à différents ventilateurs

Adaptable à différents ventilateurs

Les coudes de raccordement interchangeables permettent d’adapter le masque à tous types de ventilateurs.

Adaptable à différents ventilateurs

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Adaptable à différents ventilateurs
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  • Masque étanche et confortable
  • Système CapStrap
  • Système CleanClip
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Masque étanche et confortable
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Système CapStrap
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Système CleanClip
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Le système CleanClip soutient vos activités de prévention de l’infection.

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Adaptable à différents ventilateurs
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Les coudes de raccordement interchangeables permettent d’adapter le masque à tous types de ventilateurs.

Adaptable à différents ventilateurs

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