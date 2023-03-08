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2D Smart Quant Neuro, a combination of AI reconstruction technology and quantitative MR, is designed to allow you to perform fast and high-quality MR imaging of Neuro with a single quantification scan to increase your diagnostic confidence.
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Synthetic MR imaging
Synthetic MR imaging
Synthetic MR imaging
Synthetic MR imaging
Speed without Compromise
Speed without Compromise
Speed without Compromise
Speed without Compromise
Synthetic MR imaging
Synthetic MR imaging
Synthetic MR imaging
Synthetic MR imaging
Speed without Compromise
Speed without Compromise
Speed without Compromise
Speed without Compromise
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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