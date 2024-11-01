EmboGuide with XperCT Dual provides workflow-based tool to guide detection and treatment of tumors and vessel feeders to multiple lesions.
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Bel 02 503 47 27
Automatically detect feeder vessels
Automatically detect feeder vessels
Automatically detect feeder vessels
Automatically detect feeder vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Detection & volume measurement
Detection & volume measurement
Detection & volume measurement
Detection & volume measurement
Automatically detects feeder vessels
Automatically detects feeder vessels
Automatically detects feeder vessels
Automatically detects feeder vessels
Supports navigation to target
Supports navigation to target
Supports navigation to target
Supports navigation to target
Automatically detect feeder vessels
Automatically detect feeder vessels
Automatically detect feeder vessels
Automatically detect feeder vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Greater sensitivity to identify tumor feeding vessels
Detection & volume measurement
Detection & volume measurement
Detection & volume measurement
Detection & volume measurement
Automatically detects feeder vessels
Automatically detects feeder vessels
Automatically detects feeder vessels
Automatically detects feeder vessels
Supports navigation to target
Supports navigation to target
Supports navigation to target
Supports navigation to target
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Experience outstanding interventional cardiac and vascular performance on the Azurion 7 Series with 20'' flat detector. This industry-leading image-guided therapy solution enables your teams to benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse vascular and cardiac procedures. You can seamlessly control all relevant applications from a single touch screen a tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.
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XperGuide offers live 3D image needle guidance, letting you bring percutaneous needle procedures into the interventional lab. It overlays live fluoroscopy and 3D soft tissue imaging data from previously acquired CT or MR scans or Philips XperCT, providing information on the needle path and target.
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Performing successful tumor ablations, without compromising adjacent tissue, requires a clear understanding of the tumor size, the specific needle's ablation area, and the path to the target.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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