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Thermal Array Paper 10 rolls per box, monitoring

Roll

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Recorder paper, 10 rolls per box, monitoring

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Technische specificaties

Paper Roll
Paper Roll
Paper Size
  • 50 mm x 20 m (2'' x 65.5')
Product details
Product details
BPA Free
  • Yes- Free of BPA and BPS
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Paper
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Product Type
  • Roll
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • No
Package Weight
  • .921 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 box = 10 rolls
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • N/A
Paper Roll
Paper Roll
Paper Size
  • 50 mm x 20 m (2'' x 65.5')
Product details
Product details
BPA Free
  • Yes- Free of BPA and BPS
Bekijk alle specificaties
Paper Roll
Paper Roll
Paper Size
  • 50 mm x 20 m (2'' x 65.5')
Product details
Product details
BPA Free
  • Yes- Free of BPA and BPS
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Paper
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Product Type
  • Roll
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • No
Package Weight
  • .921 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 box = 10 rolls
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • N/A
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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