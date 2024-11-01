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Thermal Array Paper 10 rouleaux par boîte, monitorage

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Fiche technique

Rouleau de papier
Rouleau de papier
Taille du papier
  • 50 mm x 20 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Rouleau
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Non
Poids
  • 0,921 kg
Conditionnement
  • 10 rouleaux par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Rouleau de papier
Rouleau de papier
Taille du papier
  • 50 mm x 20 m
Informations sur le produit
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Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
Voir toutes les caractéristiques
Rouleau de papier
Rouleau de papier
Taille du papier
  • 50 mm x 20 m
Informations sur le produit
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Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Rouleau
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Non
Poids
  • 0,921 kg
Conditionnement
  • 10 rouleaux par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
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