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Foley Catheter Temperature Probe Disposable 14 FR, sterilized, continuous monitoring

Sensor

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14 FR, sterilized, continuous monitoring

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Technische specificaties

Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Adult
Application Site
  • Foley Catheter
Sensor Size
  • 14 FR
Cable Length
  • 43 cm (17'')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Any Series 400 temperature monitor with 1/4-inch phone plug connection
Product Category
  • Temperature
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Product Type
  • Sensor
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single Use
Package Weight
  • .520 kg
Packaging Unit
  • 1 box = 10 probes
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Sterile
Minimum Shelf Life
  • 12 months
Use with Other Supplies
  • 21082A; 21082B; 989803162591; 989803162601
Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Adult
Application Site
  • Foley Catheter
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Any Series 400 temperature monitor with 1/4-inch phone plug connection
Product Category
  • Temperature
Bekijk alle specificaties
Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Adult
Application Site
  • Foley Catheter
Sensor Size
  • 14 FR
Cable Length
  • 43 cm (17'')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Any Series 400 temperature monitor with 1/4-inch phone plug connection
Product Category
  • Temperature
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Product Type
  • Sensor
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single Use
Package Weight
  • .520 kg
Packaging Unit
  • 1 box = 10 probes
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Sterile
Minimum Shelf Life
  • 12 months
Use with Other Supplies
  • 21082A; 21082B; 989803162591; 989803162601
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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